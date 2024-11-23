Когда лучше ехать в Турцию: 7 лучших мест отдыха

Турция – доступное и интересное направление отдыха. Богатая история, оживленные города, прибрежные развлечения, древние исторические крепости и местный колорит делают эту страну популярной среди туристов.

Видео дня

От космополитического Стамбула и столицы Анкары до любимых пляжных курортов, таких как Бодрум, Алания и Мармарис – Турция, предлагает отдых на любой бюджет и вкус. Если вы планируете поездку в Турцию, издание Independent обнародовало рейтинг лучших направлений.

Стамбул

Самый густонаселенный город в Европе находится там, где Европа встречается с Азией. Город, являвшийся столицей трех разных империй, имеет более 2500-летнюю историю, а его главные достопримечательности включают такие византийские сооружения, как собор Святой Софии и высокие минареты Голубой мечети османской эпохи.

Другие популярные туристические места включают дворец Топкапы, Базилика Цистерна и посещение района Султанахмет. Стоит увидеть знаменитый Гранд-базар города, пролив Босфор и окрестности, в частности Балат и Фенер, а чтобы насладиться прекрасным видом на город, попробуйте подняться на Галатскую башню. Июнь и сентябрь – самое приятное время для посещения Стамбула.

Бодрум

Бодрум – направление, которое пользуется популярностью среди тех, кто хочет почувствовать вкус турецкого отдыха. Город когда-то был известен как Галикарнас (именно здесь находился мавзолей, являвшийся одним из семи чудес древнего мира). Бодрум имеет древние руины, а также свою собственную знаменитую средневековую крепость. Вдали от достопримечательностей проходит оживленная ночная жизнь с сочетанием баров и клубов в городе, на пляжах и в районе пристани.

Однако большинство туристов стекаются сюда, чтобы получить доступ к лучшим пляжам Турции. Окружающий регион – это живописное сочетание волшебных деревень, зеленых холмов и тихих пристаней для яхт, а также десятки пляжей с мелким золотистым песком и чистой бирюзовой водой.

Кападокия

Посещение региона Каппадокия будет непохоже на любое другое путешествие. Каппадокия имеет характерный рельеф, сформированный мягкими вулканическими породами, вулканической деятельностью и эрозией, вызвавшей различные скальные образования – так называемые "сказочные дымоходы" (скальные шпили и пещеры). Многие из этих пещер сейчас функционируют как очаровательные отели с номерами, высеченными в скале, и ресторанами, где подают колоритные местные блюда.

Самое популярное развлечение – путешествие на воздушном шаре, которое предлагает незабываемые виды волшебных пейзажей и оранжевые закаты. Основные города региона включают Аванос, Герем, Учисар и Ургуп.

Анталия

Анталия – это километры морских побережий, руины древних городов (включая Перге, Аспендос и Термессос), разнообразные развлечения (Белек известен своими полями для гольфа). Старый город (Калейчи) – это лабиринт узких асфальтированных улиц, архитектуры османской эпохи и древних стен, а из районов пристани и гавани открываются виды на море. Также есть много мест для семейного отдыха, в том числе зоопарк, аквариум и аквапарк.

Рядом с городом есть водопады Дюден и Курсунлу, а Таврские горы предлагают возможности для пеших прогулок. Чирали, Коньяалти и Патара являются одними из лучших пляжей в регионе, где можно отдохнуть на солнце.

Измир

Третий по численности населения город Турции, возможно, не входит в популярные туристические маршруты, но этот прибрежный центр имеет богатую историю. Рядом есть первоклассные пляжи в таких местах, как Чешме, Алачати и Урла, а в самом Измире вы найдете часовую башню 20 века, Агору и Кадифекале (старинный замок). На ярмарке посетители могут насладиться смесью турецкой, греческой и эгейской кухни.

Каш

Популярное место для любителей активного отдыха, оно расположено между Таврскими горами и Средиземным морем, а пешеходный маршрут Ликийского пути пролегает неподалеку от города, что обеспечивает отличные возможности для разнообразных активностей, в частности, можно заняться каякингом, подводным плаванием и парапланеризм

Олюдениз

Главной достопримечательностью является Голубая лагуна, идиллическая бухта, где голубые воды окружены изогнутыми участками белого песка на зеленых холмах. Пляж Олюдениз является популярным местом для плавания и водных видов спорта, начиная от катания на водных лыжах и заканчивая снорклингом, а в соседнем Национальном парке Кидрак есть много других пляжей.

Вдали от моря гора Бабадаг имеет ряд пешеходных троп и является популярным местом для парапланеризма, откуда открывается панорамный вид на Голубую лагуну и другие районы. Территория вокруг села является природным заповедником, который предлагает невероятные ландшафты и спокойную атмосферу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где провести незабываемый отпуск в Испании.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.