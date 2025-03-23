Когда лучше сажать георгины: весенние советы

Если вы хотите видеть в своем саду как можно больше красок, вам просто необходимо обратить внимание на георгины. Эти растения цветут цветами самых разных форм и размеров и могут похвастаться едва ли не самой богатой цветовой палитрой.

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Все, что вам нужно, чтобы украсить участок красочными георгинами, это правильно высадить их. Эти цветы хорошо приживаются и достаточно неприхотливы в уходе. Как сделать всё правильно, рассказывает OBOZ.UA.

Когда сажают георгины

Чтобы георгина успешно укоренилась, высаживать ее нужно весной в тот момент, когда земля уже прогрелась и угроза заморозков миновала. Обычно такой период наступает в мае. Начало июня – также удачное время для высадки георгин.

Цветок, происходящий из Южной Америки, вряд ли приживется раньше, чем земля прогреется до 15 градусов. Поэтому следите за прогнозом погоды – ночные заморозки должны полностью прекратиться и наблюдайте за температурой почвы в саду.

Слишком ранняя высадка георгин может обернуться тем, что клубни замерзнут и сгниют. Посадка позже оптимального времени обернется тем, что цветов будет немного.

Как сажать клубни георгины

Клубни цветка любят легкую и проницаемую для влаги и воздуха почву. Поэтому перед посадкой георгин обязательно ее разрыхлите. Из удобрений лучше всего подойдут органические компост или перепревший навоз. Они одновременно улучшат структуру земли.

Для закладки клубней георгины делают лунки глубиной примерно 15 см. В них закладывают посевной материал "глазками" вверх – так стебель быстрее и лучше прорастет. Расстояние между лунками должно составлять 50-60 см. Посаженные клубни заворачивают землей и как следует проливают водой.

Участок под цветник выбирайте такой, чтобы солнце освещало его 6-8 часов в сутки. В затененном пространстве георгине может быть некомфортно и она может даже погибнуть.

Уход за георгинами

Георгины вырастают достаточно высокими, поэтому подумайте о том, чтобы у вас была возможность подвязывать их при необходимости. И позаботьтесь о хорошем увлажнении клумбы с этими цветами. Полив нужно проводить не реже раза в неделю, а в сухую и жаркую погоду даже чаще.

Подкормку георгин проводят комплексным удобрением для цветущих растений. Но не вносите средство слишком часто – раза в 4-6 недель будет достаточно. С удобрениями лучше не переусердствовать, ведь их избыток растения переносят хуже, чем даже полное отсутствие. И не забывайте срезать головки увядших цветов и поврежденные стебли. Это будет стимулировать георгину к новому росту.

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