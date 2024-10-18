Когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10: точная дата

Одна из самых популярных операционных систем в мире, Windows 10, близится к концу своего жизненного цикла. Несмотря на высокую долю рынка, официально объявила о прекращении поддержки Windows 10 с 14 октября 2025 года.

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Как сообщает Tom's Hardware, после этой даты больше не будут предоставляться обновления безопасности и исправления ошибок, что повышает риски киберугроз для пользователей, продолжающих ее использовать.

После завершения поддержки новые уязвимости Windows 10 будут оставаться без поправок, повышая угрозу вредоносных атак. Со временем даже программы и драйверы могут перестать работать с этой операционной системой, что скажется на производительности и совместимости с современным оборудованием.

Альтернативы для пользователей

Пользователи могут бесплатно обновиться в Windows 11 при условии, что их устройства отвечают техническим требованиям. Если ПК не поддерживает новую ОС, можно приобрести новое устройство с предварительно установленной Windows 11. Это обеспечит доступ к последним функциям и обновлениям.

Расширенная поддержка

Для компаний и корпоративных пользователей Microsoft будет платить расширенную поддержку Windows 10 до октября 2028 года. Однако цены и условия для индивидуальных пользователей еще не объявлены.

Альтернативные ОС

Пользователи, не желающие переходить на Windows 11, могут выбрать другие операционные системы. Linux бесплатный и работает даже на старых устройствах, хотя требует определенного обучения. macOS – стабильный вариант, но требует значительных затрат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские власти сообщили операторам связи о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование, контролируемое "Роскомнадзором". Существует возможность, что в будущем доступ ко всем сервисам Google будет полностью закрыт.

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