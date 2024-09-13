Когда может выйти следующий фильм о Человеке-пауке: в сеть просочились детали

Человек-паук – один из самых популярных и известных супергероев во вселенной Marvel. Он уже десятилетиями завоевывает сердца зрителей по всему миру.

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После успеха фильма "Человек-паук: Нет пути домой" поклонники с нетерпением ждут продолжения приключений Питера Паркера. И вот наконец-то в сеть просочились детали о продолжении истории, пишет OBOZ.UA.

Marvel Studios и Sony Pictures, которые совместно занимаются созданием фильмов о Человеке паука, держат будущие проекты в тайне. Однако слухи и утечки информации позволяют сделать предположение о дате выхода фильма.

Человек-паук 4

Согласно информации от инсайдера Дэниела Рихтмана, известного своими достаточно точными предвидениями, съемки нового фильма о Человеке паука с Томом Холландом в главной роли запланированы на осень 2024 года. Поэтому ожидается, что в прокат фильм выйдет уже 7 ноября 2025 года. Однако другие источники информации утверждают, что ленту следует ожидать в 2026 году.

Мультфильм о Человеке паука

Киноинсайдер Джефф Снайдер в своем блоге сообщил, что релиз мультфильма о Майлзе Маралезе "Человек-паук: По ту сторону Вселенной" не стоит ожидать до 2027 года. Случилось так, что Sony забраковали большую часть работы, которая уже была сделана.

Кроме того, чтобы не конкурировать с фильмом с Томом Холландом, мультфильм маловероятно выйдет в том же году, что и фильм.

Режиссер

The Hollywood Reporter утверждают, что режиссер фильма "Шан-Чи и легенда о десяти кольцах" Дестин Дэниел Креттон ведет переговоры о подписании контракта на съемку фильма "Человек-паук 4". Таким образом, он может стать четвертым режиссером, работавшим над фильмами о паучках.

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