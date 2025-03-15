Когда нужно посадить картошку: существует "золотое правило"
Время, когда нужно сажать на огороде картофель, каждый год несколько отличается и зависит от капризов погоды. Однако чтобы получить максимальный урожай, следует придерживаться одного "золотого правила", которое поможет определить оптимальный момент для посадки этого корнеплода.
OBOZ.UA узнал об этом правиле больше. И рассказывает, как не прогадать с выбором времени для высадки картофеля именно на частном огороде для собственного потребления. У фермерских хозяйств подход несколько отличается.
Обычно время для посадки наступает в апреле и начале мая, когда завершаются ночные заморозки и земля хорошо прогревается. В более теплых регионах, таких как долины Закарпатья и южные области Украины, нужная погода может установиться даже в конце марта.
Как подготовить картофель к посадке
Чтобы картофель хорошо прижился, его нужно как следует подготовить к высадке. Для этого посевной материал выносят в теплое место. Однако важно выложить картофель не на солнце, он должен прогреваться равномерно и постепенно и выпускать ростки медленно.
Доставать посевной картофель из погреба нужно примерно за 20-25 дней до высадки его в грунт. Все это время он должен храниться при температуре 14-18 градусов, чтобы прорастать не слишком быстро. Когда стебли достигнут длины 2-3 сантиметра, картофель готов к посадке. Ждать, пока они вырастут очень длинными, не стоит – это сделает взрослый куст слабее.
Как выбрать правильную погоду для посадки картофеля
Регулярно сверяйтесь с прогнозом погоды и следите за состоянием почвы. Оптимальным для высадки картофеля является момент, когда земля прогреется до 10-12 градусов. В таких условиях клубни будут хорошо укореняться и прорастать вверх. Это и есть "золотое правило" посадки картофеля.
Обычно нужный момент в нашем климате наступает во второй декаде апреля. Однако если к этому моменту земля прогрелась лишь до 8-10 градусов, высаживать картошку все равно можно. Впрочем, прорастать она будет несколько медленнее.
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