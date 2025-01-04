Когда нужно убрать елку: народные приметы

Рождество и Новый год позади, а Крещение завершает цикл зимних праздников. Вскоре придет время убирать елку, гирлянды и другие атрибуты, создававшие дома праздничную атмосферу. Живое дерево можно убирать уже 7-8 января, а искусственное – после 14 января.

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Существует много народных примет и традиций, связанных с уборкой елки. OBOZ.UA собрал все приметы и поверья.

Когда убирать елку по церковному календарю

По церковному календарю рождественскую елку советуют убирать в период с 6 по 14 января. Уже перед Крещением можно спрятать новогодние атрибуты, ведь накануне Крещенского Сочельника принято делать дома генеральную уборку. Кстати, в православной церкви считают, что елка – это не религиозное украшение, а светский атрибут. Символом Рождества является вертеп.

Когда убирать елку по народным приметам

Во многих культурах считают, что новогодняя елка сохраняет энергию последних дней года, поэтому убирают ее уже в первые дни или недели нового года, в частности, в период 7-8 января.

По поверью, выносить елку можно, когда кончики ветвей стали становиться коричневыми – это, якобы, означает, что дерево уже накопило отрицательную энергию.

Суеверные люди верят, что выносить елку нужно и если с нее начали падать игрушки, объясняя это тем, что домовому уже не нравится дерево в доме.

Обращают внимание и на ствол. Одна из примет определяет, что если расслаивается ствол, то это дают о себе знать злые духи, поселившиеся в дереве. Если елку вовремя не выкинуть, можно навлечь проблемы и неприятности.

Кстати, существует также поверье относительно правильной уборки игрушек. Говорят, сначала следует снять шары, мишуру и гирлянды и только в последнюю очередь – звезду или верхушку. Это будет способствовать привлечению в жилье финансового достатка.

Когда убирать елку по фэн-шую

Поклонники техники фэн-шуй предлагают убирать елку через неделю после начала нового года по китайскому календарю. Конечно, живые деревья, установленные до 24 декабря, могут не продержаться долго, а вот искусственные декорации могут оставаться на своем месте еще долго.

Общие советы

Живую елку можно выносить, когда иголки начинают желтеть или осыпаться. Обычно это происходит в течение нескольких недель – все зависит от температуры и уровня влажности. К примеру, в теплой квартире или возле батареи дерево испортится быстрее.

Важно позаботиться об экологическом способе – не выбрасывать елку на свалку, а отнести в специальный пункт приема, где производится безопасная утилизация дерева, а из хвои изготовляют щепки или мульчу для растений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, чтобы елка дольше простояла и не желтела.

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