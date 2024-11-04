Когда отмечают День Сухопутных войск ВСУ: дата

Сухопутные войска – самый многочисленный самостоятельный вид Вооруженных Сил Украины. Есть много родов сухопутных войск – механизированные, танковые и горно-штурмовые, ракетные и артиллерия, армейская авиация, аэромобильные войска, войска противовоздушной обороны.

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День Сухопутных войск ВСУ установлен указом президента и ежегодно отмечается в декабре. Детальнее о профессиональном празднике – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда отмечают День Сухопутных войск ВСУ

Указом президента от 18 октября 1997 г. № 1167/97 в Украине установлен праздник – День Сухопутных войск, который отмечается ежегодно 12 декабря.

Сухопутные войска были сформированы в составе Вооруженных Сил на основании указа президента в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О Вооруженных Силах Украины" в 1996 году.

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины выполняют следующие задачи:

предотвращение, нейтрализацию и ликвидацию потенциальных угроз национальной безопасности;

усиление охраны государственной границы и морского побережья в опасных направлениях;

ведение разведки;

осуществление оперативного развертывания войск;

участие в противодесантных и специальных операциях;

участие в противовоздушной обороне государства;

ведение территориальной обороны в определенных зонах;

участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

обеспечение защиты объектов Сухопутных войск ВСУ;

участие в проведении антитеррористических операций на военных объектах.

История Сухопутных войск

История Сухопутных войск в современном понимании началась от Армии Украинской Народной Республики и Украинской Галицкой Армии 1917-1922 годов. Войска брали участие в Войне за независимость (Советско-украинская война 1917-1921 годов), Польско-украинской (1918-1919) и Советско-польской (1917-1921 годы) войнах.

6 декабря 1991 г. Верховная Рада Украины приняла законы "Об обороне Украины" и "О Вооруженных Силах Украины". В этих законодательных актах провозглашалось создание ВСУ. В тот же день был утвержден текст военной присяги.

После распада СССР и провозглашения независимости Украина получила одну из сильнейших армий в мире. Численность ее составляла 780 тысяч человек. Армия была оснащена 6500 танками, 7000 боевых бронированных машин, 7200 артиллерийских систем, 900 вертолетов и 2500 единиц тактического ядерного оружия.

В 1996 году в составе ВСУ было создано Командование Сухопутных войск, которому были подчинены органы управления и войска военных округов.

Впоследствии на базе бывших военных округов были созданы оперативные командования: "Захід", "Північ", "Південь" і "Схід".

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