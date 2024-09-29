Когда отмечают День юриста: как возник праздник

Юристы отмечают профессиональный праздник 8 октября. Дата была установлена указом президента и отмечается с 1997 года.

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Юристы служат закону и стоят на защите прав и свобод. OBOZ.UA рассказывает, как возник праздник и к чему приурочена дата.

Почему День юриста отмечают 8 октября

Дата была выбрана не случайно. Историки говорят, что именно 8 октября 1016 года Ярослав Мудрый издал первый сборник законов Киевской Руси под названием "Русская правда".

"Русская правда" – сборник законов, упорядоченный в Киевской Руси в XI-XII вв. на основе обычного права. Документ содержит нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства.

"Русская Правда" – уникальное собрание важнейших вопросов правовых отношений времен средневековья.

В День юриста принято поздравлять правозащитников разных сфер – нотариусов, адвокатов, следователей, судей и т.д.

Официальное празднование Дня юриста

16 сентября 1997 года указом президента Леонида Кучмы "О дне юриста" №1022/97 утверждена официальная дата празднования. Инициаторами введения стали ряд организаций, в частности, Союз адвокатов Украины, Союз юристов Украины, Министерство юстиции Украины.

Юристов, кстати, можно поздравлять не только 8 октября. Есть другие праздничные даты для работников отдельных профессий юридической отрасли. День адвокатуры отмечается 19 декабря, День нотариата – 2 сентября. Судмедэксперты имеют профессиональный праздник 4 июля, судебные работники – 15 декабря, а работники прокуратуры – 1 декабря.

Ранее OBOZ.UA публиковал поздравления и открытки в честь Дня юриста.

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