Когда празднуют Хэллоуин: какие традиции есть в разных странах в самый мистический день года

Хэллоуин – самый таинственный и самый мистический праздник года. История его уходит еще в кельтские времена. Впоследствии традиции получили широкую популярность в США, а в конце 1990-х годов Хэллоуин начали праздновать и в Украине.

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Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Об истории праздника и традиции в разных странах – читайте в материале OBOZ.UA.

Что означает Хэллоуин

Историки нашли первое упоминание слова "Геллоуин", и датируется оно XVI веком как шотландское сокращение от английской фразы "All Hallows Even", то есть "Вечер Всех Святых".

В целом Хэллоуин уходит корнями в дохристианский периода, когда на территории современных Шотландии и Ирландии проживали древние кельты. Прообраз современного Хэллоуина назывался Самайн – это был праздник в честь окончания урожая, когда богам выражали благодарность и просили о защите во время зимних холодов.

Издавна на Хэллоуин принято поминать предков. У многих народов есть предания о том, что именно в эту ночь души усопших возвращались на землю, чтобы еще раз увидеть своих родных. А вместе с душами – и всякая нечистая сила из потустороннего мира. Именно поэтому люди и наряжались в разных монстров, чтобы этой маскировкой обмануть злых духов.

Почему Хэллоуин приходится на 1 ноября

Кельты делили год на две части: первая – теплая, добрая, светлая – длилась с мая по октябрь, а вторая – холодная и злая – с ноября по апрель.

Именно ночь на 1 ноября считалась границей между двумя мирами. По представлениям кельтов, в ночь на Хэллоуин на землю спускалось зло, а в ночь на 1 мая – возвращалось добро.

Мистическое и жуткое значение Хэллоуин утратил в начале XX века. Сейчас для большинства это радостный и веселый праздник с развлечениями, конфетами и тыквами.

Как празднуют Хэллоуин в других странах

Родиной Хэллоуина считается Ирландия. Говорят, именно здесь возникла традиция собирать угощения и угощать детей конфетами, сладостями и фруктами. На столе должно стоять специальное блюдо под названием колканон, который готовится из вареного картофеля, лука и капусты. А также обязательно готовят яблочный пирог. В Ирландии, в частности, в Дублине, на Хеллоуин всегда людно, ведь сюда съезжаются туристы со всего мира. А с наибольшим размахом празднуют Хэллоуин в Дерри – мероприятия продолжаются аж 9 дней, а тысячи туристов переодеваются в разных мистических существ.

31 октября во всем мире проводятся разнообразные фестивали, костюмированные конкурсы, тематические концерты, совместные просмотры фильмов ужасов и т.д.

В Германии лучшим празднованием считается посещение замка Франкенштейна. Это довольно жутковатая экскурсия, во время которой можно посидеть на электрическом стуле и даже положить голову на гильотину.

Самый большой кинофестиваль, посвященный Хэллоуин, ежегодно проходит в Финляндии. В период Night Vision все кинотеатры показывают только фильмы ужасов. В Хельсинки Хэллоуин начинается 31 октября и длится несколько дней.

Очень популярен Хэллоуин и в Великобритании. О традициях празднования можно прочитать в книге Агаты Кристи "Вечерка на Хэллоуин" – там во время празднования Геловина происходит жуткое убийство. Британские дети переодеваются в разных монстров, ходят с тыквами в руках и украшают ими улицы. В Лондоне в ночь на 1 ноября проводятся экскурсии на кладбища, рассказывая страшные легенды.

Больше всего любят Хэллоуин в США. Дети переодеваются в разнообразные костюмы, ходят от дома к дому и выкрикивают "treats or tricks", после чего им в корзинки насыпают конфеты и другие сладости. Уже в начале октября в США царит особая атмосфера, ведь дома заранее начинают украшать декорациями в честь праздника.

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