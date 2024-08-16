Когда празднуют Рождество Пресвятой Богородицы: новая дата Второй Пречистой

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь на 13 дней сместились даты большинства церковных праздников. Рождество Пресвятой Богородицы православные верующие теперь будут отмечать 8 сентября.

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В народе этот праздник называют также Второй Пречистой. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых главных праздников в церковном календаре. Считается, что именно в этот день родилась Дева Мария, ставшая матерью Иисуса Христа.

По библейским преданиям Мария родилась в семье, которая долгое время не могла иметь детей и просила об этом Бога. Поскольку родители после рождения долгожданной первеницы дали обет посвятить ребенка служению, то отдали Марию в Иерусалимский храм.

Ранее Вторая Пречистая приходилась 21 сентября, однако с 2023 года у православных верующих новая дата празднования – 8 сентября.

Традиции праздника

Перед этим религиозным праздником верующие часто соблюдают пост. Речь не только об ограничении в пище, но и о духовном очищении. Нужно больше времени уделять размышлениям и молитвам, помогать нуждающимся, заняться благотворительностью.

В храмах проходят торжества и богослужения. К Деве Марии обычно обращаются с молитвами о покровительстве и защите от всех бед.

Что нельзя делать на Вторую Пречистую

Издавна во Вторую Пречистую запрещалось заниматься тяжелой домашней работой. Нельзя мыть пол, убирать, сжигать мусор во дворе, выкапывать овощи и т.д.

Также в этот день не принято шить, вышивать, вязать. Также нельзя брать в руки острые и режущие предметы.

Некоторые верующие не едят на Вторую Пречистую есть мясо, яйца и молочные продукты.

Как и в любой церковный праздник, в этот день не следует злословить и конфликтовать, ведь важно встретить Пречистую с чистыми помыслами.

Погодные приметы

По погоде в этот день предсказывали, какой будет осень и когда придут морозы.

Если во Вторую Пречистую стелется туман – осень будет дождливой и холодной.

Туман рассеялся быстро – к переменчивой погоде.

Дождь на Рождество Богородицы показывает, что зима будет очень затяжной и холодной.

А если на праздник светит яркое солнце – то не стоит ожидать много снега зимой.

Ранее OBOZ.UA публиковал новый календарь церковных праздников на август-декабрь 2024 года.

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