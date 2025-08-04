Когда празднуют Воздвижение в 2025 году: дата по новому календарю

После перехода на новоюлианский календарь даты многих церковных праздников сместились на 13 дней. В 2025 году Воздвижение Креста Господня приходится на 14 сентября.

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Воздвижение – один из двенадцати крупнейших церковных праздников, который отличается торжественностью и глубоким символизмом. Этот день сопровождается постом, особыми запретами и соблюдением старинных традиций, которые имеют как церковные, так и народные корни. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и традициях этого дня.

История праздника

По церковному преданию, событие, которому посвящен праздник, произошло в 326 году, когда император Константин Великий вместе с матерью царицей Еленой отправился на Святую Землю. Их цель – найти истинный Крест, на котором был распят Иисус Христос. После долгих поисков вблизи Голгофы обнаружили три креста, табличку и гвозди.

Определить настоящий Крест помог Патриарх Макарий, который приложил тяжело больную женщину к каждому из них. Когда она исцелилась после прикосновения к одному из крестов, все поняли: это – истинный Крест Господень. По просьбе царицы Елены Макарий поднял крест перед верующими – именно этот акт и дал название святу ("воздвижение" означает "вознесение").

С тех пор крест торжественно выносят в храме во время богослужения, украшая цветами и зеленью – символами вечной жизни и воскресения.

Традиции Воздвижения

Праздник сопровождается однодневным строгим постом – верующие воздерживаются от употребления мяса, молочных продуктов и яиц.

С давних времен украинцы верили, что Крест на Воздвижение имеет особую защитную силу: от сглаза, болезней и невзгод. В селах освященными крестами обходили дома, сараи, огороды. На стенах рисовали кресты, чтобы уберечь дом от злых сил. Считалось также, что в этот день начинается осенняя заготовка капусты – ее рубили, квасили и готовили для хранения на зиму.

Что нельзя делать 14 сентября

По народным представлениям, Воздвижение – энергетически сильный, но опасный день, когда лучше избегать лишних рисков. Запрещено:

отправляться в дорогу – путешествия могут обернуться проблемами;

начинать новые дела – они могут завершиться неудачей;

ссориться и оскорблять других;

занимать деньги в долг – к потерям и трудностям;

ходить в лес или к водоемам – змеи считаются активными именно в этот день.

Приметы на Воздвижение

В народном календаре Воздвижение символизирует поворот к зиме, поэтому многие приметы связаны с погодой:

если 14 сентября стало резко холодно – весна придет рано;

утренние заморозки – на раннюю и суровую зиму;

отлет птиц в теплые края – к морозной и снежной зиме.

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