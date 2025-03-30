Когда сажать чеснок в апреле: благоприятные даты

Весна – это период, когда дачники активно занимаются посадкой овощей и зелени на своих участках. Одной из наиболее популярных культур есть чеснок, выращиваемый на огородах по всей Украине. Однако чтобы получить хороший урожай, важно не только правильно ухаживать за растением, но и вовремя его усадить. В апреле чеснок нуждается в особом внимании, ведь от даты посадки зависит его рост и качество урожая.

Видео дня

Чеснок – это достаточно неприхотливая культура, но для достижения оптимальных результатов следует придерживаться определенных рекомендаций по срокам высадки. Один из важных факторов – температура почвы, которая должна быть на уровне 5-7°C. Учитывая климатические особенности Украины, лучшее время для посадки ярового чеснока приходится на апрель.

Какой чеснок сажают весной

Для получения максимального урожая важно не только выбрать правильный сорт, но и обращать внимание на дни, рекомендованные для посадки. Лунный календарь является полезным инструментом для определения благоприятных периодов для высадки чеснока. В апреле лучшими днями для посадки являются: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24 и 28 числа. Посадка в эту дату поможет растению хорошо развиваться и дать здоровые головки.

Что касается сорта чеснока, то для апрельской посадки подходят разные варианты, среди которых особенно рекомендуются сорта "Сочинский 56", "Гулливер", "Дюшес", "Алейский" и "Рокамболь". Каждый из них имеет свои особенности: например, "Гулливер" дает большие головки, а "Дюшес" устойчив к засухе, что делает его отличным выбором для различных климатических условий.

Не менее важно и завершение посадки до конца апреля. Если затянуть с высадкой, чеснок может не успеть полноценно развиться, а урожай будет меньше. Конечно, яровой чеснок обычно дает меньшие головки, но отличается высокими показателями сохранения и способностью адаптироваться к разным погодным условиям.

Несмотря на то, что чеснок считается достаточно устойчивой культурой, важно следить за соблюдением оптимальных сроков посадки. Если вы хотите получить высокий урожай и не потратить лишние усилия, ориентируйтесь на благоприятные даты по лунному календарю. Таким образом, ваш чеснок будет здоровым и даст хороший результат.

OBOZ.UA ранее писал, как подготовить участок для высадки чеснока.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.