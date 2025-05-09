Когда сажают арбузы: какая почва подходит и чем подкормить

Арбуз – культура не сложная, но требовательная к теплу, свету и правильно подготовленной почве. Если соблюдать сроки посадки, тщательно подкармливать растения и контролировать влажность почвы – вкусный, сладкий урожай не заставит себя ждать.

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Успешное выращивание арбузов зависит от нескольких ключевых факторов: правильно подобранного времени посадки, качественной почвы, разумного полива и сбалансированной подкормки. OBOZ.UA рассказывает все детали о посадке и выращивании арбузов.

Когда сажать арбузы

Арбуз – теплолюбивая культура. Семена высевают:

на рассаду – во второй половине апреля;

в открытый грунт – с 10 мая, как только земля прогреется до +15...+16°C на глубине 10 см.

Рассаду высаживают на постоянное место в конце мая и в первой половине июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Под прямой посев в открытый грунт сроки определяют по погоде: главное, чтобы не было ночной прохлады.

Какая почва подходит арбузам

Культура лучше всего растет на песчаных или супесчаных почвах с нейтральной кислотностью и хорошо освещенных, без сквозняков, участках.

Не подходят грядки после тыквенных культур (кабачков, дынь, арбузов, огурцов), а также после томатов, перца и баклажанов. Идеальные предшественники – капуста, бобовые, многолетние травы, лук или пшеница.

Совет: на одном и том же участке арбузы выращивают не чаще, чем раз в 5-6 лет, чтобы избежать накопления возбудителей болезней в почве.

Посев семян арбуза

Перед посадкой семена арбуза обязательно замачивают в теплой воде (до появления микропаростка) и обеззараживают в слабом растворе марганцовки. Посев проводят на хорошо освещенном участке, где температура почвы не ниже +15°C.

Семена высевают в лунки глубиной 8 см, оставляя между растениями 80-100 см, а между рядами – до 1,5 м. В каждую лунку добавляют питательную смесь:

1 ст. ложку древесной золы;

1 ч. ложку аммофоски;

1 кг перегноя.

Лунку поливают водой, затем заглубляют 2-3 семени, присыпают почвой и легко уплотняют. Всходы появляются примерно через 8-12 дней, но только при условии стабильного тепла.

Рассада арбуза: когда и как выращивать

В климатических условиях с коротким теплым периодом рассада обязательна. Семена высевают в горшочки в конце апреля. Почвенная смесь должна быть легкой, питательной:

торф + дерновая земля + песок (1:1:1);

добавляют 50 г сульфата калия и 100 г суперфосфата на 5 л почвы.

После посева горшки держат при температуре +28-30°C, а после всходов – снижают до +15-18°C. Рассаду досвечивают в пасмурную погоду, поливают умеренно и подкармливают в фазе 3 настоящих листьев. Перед высадкой обязательно проводят закалку: за 10-14 дней до высадки растения постепенно приучают к открытому воздуху.

Посадка в открытый грунт

Когда на сеянцах сформируется 5-6 настоящих листьев, а температура воздуха и почвы стабильно высокая, рассаду высаживают на грядки.

Посадочные лунки размещают в шахматном порядке с интервалом 80-120 см между растениями и до 2 м между рядами. В каждую лунку выливают 1,5-2 л воды, затем заглубляют сеянцы до семядольных листьев. После посадки землю вокруг растения присыпают песком, чтобы снизить риск корневой гнили.

Первые 7-10 дней растения нуждаются в защите от солнца и теплом поливе. Главное – избежать резких перепадов температур и чрезмерной влаги.

Полив арбузов

Арбуз – влаголюбивая культура, особенно в период формирования зеленой массы и плодов. Оптимальный режим:

25-30 л воды на 1 кв.м – еженедельно;

в жару и при цветении – 2 раза в неделю;

с началом созревания плодов – уменьшить или полностью прекратить полив, чтобы избежать загнивания ягод и потери сахаристости.

Полив всегда проводят в междурядья или в лунки, но не под сам корень. После увлажнения почву рыхлят, удаляют сорняки.

Чем и когда подкармливать арбузы

Для того, чтобы растения были сильными, а плоды – сладкими и крупными, арбузам нужна трехкратная подкормка:

Через 12-14 дней после высадки:

раствор аммиачной селитры (20 г на 10 л воды, по 2 л на куст);

или органика: коровяк 1:10, куриный помет 1:20.

На этапе бутонизации:

по 4 г аммиачной селитры и калийной соли + 6 г суперфосфата на 1 куст;

можно вносить как в жидком виде, так и сухим способом (с последующим поливом).

В период завязывания плодов:

используют калийные удобрения или зольные настои;

органику вносят в канавки вокруг растений (на расстоянии 20-40 см от стебля), чтобы избежать ожогов.

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