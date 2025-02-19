Когда сажают редис: советы для лучшего урожая

Редис – это скороспелая культура, которую можно выращивать несколько раз за сезон. Этот овощ любит плодородную, рыхлую почву и требует много солнечного света, поэтому лучше выбирать для посадки открытые, хорошо освещенные места.

Видео дня

Следует помнить, что редис требователен к влажности, поэтому недостаточное увлажнение может привести к остановке роста. OBOZ.UA рассказывает, когда и как следует сажать редис и каких ошибок следует избегать.

Когда и как следует сажать редиску

Редис высевают в открытый грунт весной, когда температура земли достигает 5-10ºС. Оптимальный рост происходит при 15-20 ºС. Лучший период для посева – вторая половина марта и начало апреля, когда риск заморозков минимален, а почва достаточно прогрелась.

Можно накрыть грядки агроволокном, что поможет защитить всходы от возможных заморозков. Если температура воздуха не слишком высока, посев возможен даже до июня. Жара отрицательно влияет на развитие редиса, а в прохладное лето растение чувствует себя лучше.

Благодаря своей холодостойкости, редис часто высаживают повторно в конце августа или начале осени. Важно выбрать сорт, подходящий к климатическим условиям и времени посадки.

Как вырастить редис

Редис хорошо растет на солнечных или слегка затененных участках с легкой, хорошо дренированной почвой.

Лучше всего подходят суглинистые и супесчаные почвы.

Перед посадкой следует перерыть землю на глубину 15-20 см.

Можно внести перегной или компост (но не свежий навоз, ведь он слишком концентрированный и способствует нарастанию ботвы вместо корнеплодов).

Также следует убедиться, что кислотность почвы нейтральна (pH 6.5-7.0). При высокой кислотности следует внести древесный пепел или доломитовая мука.

Семена углубляют на 1,5-2,5 см, оставляя междурядья около 10 см. После посева важно хорошо увлажнить почву.

Дальнейший уход включает регулярный полив, особенно при прорастании семян, прополке и прореживании. Оптимальная влажность почвы для редиса составляет 80%, поэтому растения рекомендуется орошать ежедневно. При благоприятных условиях редис быстро созревает, его вегетационный период длится от 25 до 40 дней.

Советы и оговорки

Не следует сеять редис слишком густо, поскольку корнеплоды могут конкурировать за пространство, что приведет к их деформированию или уменьшению размера.

Редис не любит перегретую почву, особенно в жаркие летние дни. Важно обеспечить достаточное количество солнца в начале весны и, в случае необходимости, организовать тень для растений во время летней жары.

Нельзя допускать и переувлажнения, что может привести к гниению и развитию болезней. Обычно весной полив осуществляют один раз в день, а летом – два раза. Чрезмерное углубление семян также нежелательно, поскольку корнеплоды могут не прорасти до поверхности почвы, и урожай будет испорчен.

Редис не любит почву, обогащенную избыточным количеством удобрений. Если вы хотите вырастить сочные и качественные корнеплоды, лучше не использовать свежий навоз при посадке семян.

Вирусные инфекции часто проявляются на редисках, особенно на кислых почвах, и могут приводить к образованию наростов на растениях. В таком случае лучше уничтожить пораженные плоды и воздерживаться от выращивания редиса на этом месте несколько лет.

Также редис может подвергнуться атакам капустных блошек, которые особенно опасны на стадии всходов. Для борьбы с ними можно использовать пепел, эффективно отпугивающий насекомых.

Майские жуки часто наносят вред редису, повреждая листья, а их личинки поедают подземные части, оставляя характерные отверстия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить редис для вкусного урожая.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.