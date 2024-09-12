Когда в сентябре 2024 года день осеннего равноденствия: дата и приметы

Издавна во многих культурах равноденствие имело особое значение и считалось началом нового года. У древних славян, например, год состоял с весенне-летнего и осенне-зимнего циклов. Отсчет года традиционно высчитывался в соответствии с началом и окончанием полевых работ. Последнее приходилось именно на осеннее равноденствие.

Видео дня

С астрономической точки зрения равноденствие – это момент, когда центр солнечного диска пересекает экватор Земли. OBOZ.UA рассказывает, когда в сентябре 2024 года будет осеннее равноденствие и какие приметы связаны с этим периодом.

Что такое равноденствие

Во время равноденствия день длится столько, сколько и ночь. Это происходит дважды в год: весной и осенью. После осеннего равноденствия день становится короче ночи.

В 2024 году равноденствие приходится на 22 сентября. В этот день издавна придавали большое значение природным явлениям. За ними прочили погоду и урожай на следующий год.

Приметы на осеннее равноденствие

Сентябрьское равноденствие открывает осенний цикл праздников и обрядов, связанных со сбором урожая и подготовкой к зиме.

Если на равноденствие сияет солнце, а погода стоит теплая, почти летняя – то зима будет короткой и мягкой.

Если же птицы массово улетают в теплые края – стоит ожидать скорого похолодания и суровой морозной зимы.

Если на равноденствие дождь – осень будет теплой и грибной, а зима – снежной.

Народные традиции и поверья

С равноденствием открывался новый цикл в году, поэтому принято было избавляться от всего старого и негативного. Можно сделать генеральную уборку, выбросить хлам, перебрать вещи и т.д.

Также издавна было принято посещать кладбища и молиться за упокой умерших родственников.

Во время осеннего равноденствия лучше не допускать злых мыслей, ссор или конфликтов.

Есть давняя примета, что на равноденствие нельзя занимать деньги или просить кого-то дать вам в долг – потому что весь следующий год пройдет в нищете.

Украинцы традиционно зажигали в домах свечи – символ оберега. Существовало поверье, что именно на осеннее равноденствие духи предков приходят в свои дома. Принято было и выпекать караваи из зерна нового урожая. Каравай считался символом благосостояния и богатства.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что действительно происходит во время осеннего равноденствия с астрономической точки зрения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.