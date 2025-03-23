Когда ваше лучшее время для отпуска: гороскоп для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Девы

У нас есть свое любимое время для отдыха. По мнению астрологов, для каждого знака зодиака есть определенные даты и времена года, наиболее благоприятные для обновления, приключений и отдыха.

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Узнайте, когда лучше всего планировать отпуск Овну, Тельцу, Близнецам, Раку, Льву и Деве в гороскопе от Madeinvilnius.

Овен

Июнь – август

Овны выбирают активный, насыщенный событиями и адреналином отдых. Для вас лучшее время для путешествий – лето. В этот сезон вы можете насладиться экстремальными развлечениями, спортом и приключениями.

Телец

Май – сентябрь

Телец ценит комфорт и роскошь. Лучшее время для вашего отпуска – тёплые и спокойные месяцы. Они дадут вам возможность насладиться природой, вкусной едой и качественным отдыхом.

Близнецы

Апрель – июль , сентябрь.

Близнецы любят разнообразие. Вам лучшее время для путешествий весной или осенью, когда на улицах меньше людей и есть еще много интересных событий. Представители этого знака часто выбирают спонтанные поездки по городам и знакомство с новой культурой.

Рак

Июль – сентябрь

Раки ценят отдых у воды. Соответственно вам следует выбирать тёплые летние месяцы. Это позволит вам уйти от хаоса повседневной жизни.

Лев

Июль – сентябрь, декабрь

Львы любят быть в центре внимания. Для них идеальный отпуск, в котором есть роскошь, вечеринки и экзотические путешествия. Среда лета и конец года для вас лучшее время для путешествий.

Дева

Сентябрь – ноябрь, апрель

Девы любят порядок и хорошую организацию. По мнению астрологов, путешествовать им лучше осенью и ранней весной – в это время на самых популярных туристических направлениях еще нет людей.