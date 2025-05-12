Когда выйдет последняя часть 'Заклятия': трейлер четвертого фильма

Мир увидел первый трейлер к фильму "Заклятие: Последние обряды", который станет завершением одной из самых успешных хоррор-франшиз всех времен. Это уже девятый проект в рамках вселенной "Заклятия" и последняя (четвертая) глава истории о супругах демонологов Эда и Лоррейн Уорренов.

Видео дня

В новой части герои снова столкнутся с потусторонним злом, угрожающим нарушить грань между жизнью и смертью. Роли Эда и Лоррейн по-прежнему исполняют Патрик Уилсон и Вера Фармига. Фильм обещает глубоко погрузить зрителя в мистику и драму последнего расследования легендарной пары.

Режиссером ленты выступил Майкл Чавес, который уже работал над предыдущими фильмами франшизы - "Монахиня II" и "Заклятие: По велению дьявола".

Когда выйдет 4 часть "Заклятия"

Премьера в Северной Америке состоится 5 сентября, тогда как международный прокат стартует чуть раньше - 3 сентября. Картину также покажут в формате IMAX, что позволит полнее прочувствовать напряжение и атмосферу. Продюсерами проекта остаются Джеймс Ван и Питер Сафран, которые стояли у истоков этой многомиллиардной серии.

Сюжет ленты базируется на очередном случае из практики Уорренов, который обещает стать для них последним. В центре событий - Джуди Уоррен, дочь Эда и Лоррейн, которую сыграет Миа Томлинсон, и ее парень Тони Спера (Бен Харди). Им придется столкнуться с силами, которые ставят под угрозу не только их жизнь, но и духовное равновесие мира. К актерскому составу также присоединились Стив Коултер, Кила Лорд Кэссиди и другие.

Фильм сохранит дух франшизы - на пересечении вымышленного и реального. Как и предыдущие части, новая лента вдохновляется реальными событиями из жизни Уорренов, добавляя к ним элементы художественного домысла. Особый акцент сделан на мистической атмосфере, символизме и страхе, который с каждой сценой становится все более ощутимым.

Вселенная "Заклятие" берет свое начало в 2013 году с выходом первого одноименного фильма. Основная трилогия собрала почти 850 миллионов долларов, а многочисленные спин-оффы, как "Аннабель" и "Монахиня", расширили мир франшизы до общих сборов в 2,2 миллиарда долларов. Такой финансовый успех сделал серию самой прибыльной в истории жанра ужасов.

"Заклятие: Последние обряды" станет финальным аккордом этой истории, которая более десятилетия держала зрителей в напряжении. Для многих это будет не только еще один фильм ужасов, но и прощание с героями, которые стали символами современного мистического кино.

OBOZ.UA предлагает узнать и о самых страшных фильмах ужасов, которые выходили в последние годы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.