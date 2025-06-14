Когда выйдет третий сезон 'Игры в кальмара': точная дата и детали

Поклонники сериала "Игра в кальмара" от стриминга Netflix затаили дыхание – до премьеры его заключительной части остаются считанные дни. Финальный сезон должен поставить грандиозную точку в истории противостояния Ги Хуна с организаторами смертельных соревнований.

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OBOZ.UA собрал все, что на данный момент известно о третьем сезоне "Игры в кальмара". Во время недавнего события для фанатов Tudum стриминг показал трейлер третьего сезона южнокорейского хита. Также Netflix подтвердил дату его выхода – 27 июня.

Сюжет

В третьем сезоне история продолжается именно там, где остановилась. Главный герой шоу Ги Хун выжил после второй попытки сыграть в игру и не может забыть ее ужасы. Его первое желание убежать и оставить все позади сменяется жаждой мести. Поэтому он возвращается на площадку вооруженный скрытым планом, как положить этому конец.

В то же время зрители снова увидят Ин-Хо, того самого загадочного фронтмена. Теперь он – в центре всего, и похоже, что организаторы решили сделать игру еще более брутальной. Авторы обещают самые страшные испытания из всех сезонов: командные игры, лабиринты, моральные дилеммы – все, что только можно представить.

Еще больше интриги добавляет возвращение Джун-Хо – полицейского и брата Ин-Хо. Он появлялся в первом сезоне, но его сюжетная линия оборвалась довольно неожиданно. На этот раз он вернется, чтобы найти правду, однако это окажется не так просто.

Количество серий и актеры

Последний сезон "Игры в кальмара" будет короче остальных – в нем будет всего шесть серий. Но, по словам создателя проекта, его сценариста и режиссера Хвана Дон-хёка, каждый эпизод будет максимально насыщенным.

Финал шоу снимали впритык со вторым сезоном. То есть, по задумке, они составляют целостную историю. Съемки длились с середины 2023 года до лета 2024 года.

К своим ролям в третьем сезоне "Игры в кальмара" вернутся Ли Чон Че, который воплотил Ги Хуна, и Ли Бьон Хон – фронтмен. Конечно, зрители увидят и Ви Ха Чжуна – исполнителя роли Джун-Хо.

В третий сезон пригласили таких южнокорейских кинозвезд как Канг Ха Ниль и Пак Сонхун. А еще Чо Юри – звезду K-pop из группы IZ*ONE.

Будет ли продолжение

Третий сезон должен подвести к логическому финалу историю Ги Хуна. Поэтому "Игра в кальмара", как отдельный проект, на этом завершится.

Однако, Netflix размышляет над запуском некоторых проектов в этой же кинематографической вселенной. Например, ранее появлялась информация о том, что должен появиться англоязычный римейк "Игры в кальмара", режиссером которого должен стать Дэнни Бойл. События, по замыслу, должны происходить в США. Автор проекта должен присоединиться к нему как консультант. Однако официально зеленого света эта адаптация еще не получила и пока существует в виде интересного замысла.

Также Хвана Дон-хёк недавно намекнул, что разрабатывает спиноф с теми же персонажами. Однако его действие будет происходить в период между первым и вторым сезонами. Как известно, между событиями этих частей прошло три года. Режиссер планирует рассказать, что происходило с героями в этот промежуток времени. Впрочем, и этот сериал тоже пока не был подтвержден боссами Netflix.

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