Когда выкапывают на зиму гладиолусы: как правильно хранить луковицы

Наступление осени для садоводов означает не только уборку урожая, но и подготовку к следующему сезону. Одним из важных этапов этой подготовки является выкапывание и хранение луковиц гладиолусов.

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Эти яркие цветы нуждаются в особом уходе зимой, чтобы снова зацвести в следующем году. Специалисты из Horticulture дали советы, что делать осенью с гладиолусами, чтобы в следующем сезоне они добавили новые краски в ваш сад.

Когда выкапывать гладиолусы?

Оптимальное время для выкапывания гладиолусов зависит от сорта. Ранние сорта можно выкапывать уже с середины сентября, а поздние – в начале октября. Главное правило – после окончания цветения должно пройти около 40-45 дней. За это время луковицы успеют накопить достаточное количество питательных веществ для зимовки.

Подготовка луковиц к хранению

После выкапывания луковицы необходимо тщательно очистить от земли, обрезать стебли и корни. Далее следует просушить в хорошо вентилируемом помещении при температуре около 28-30°C в течение 30-40 дней. После просушки луковицы осматривают, отбраковывают поврежденные и обрабатывают дезинфицирующими растворами для предотвращения развития болезней.

Хранение луковиц

Для хранения гладиолусов подойдет прохладное, темное и хорошо вентилируемое место, например подвал или холодильник. Оптимальная температура для хранения луковиц – от +2°C до +6°C, а влажность – около 75%. Луковицы можно хранить в ящиках, пакетах или мешочках из бумаги, пересыпав их сухим торфом или опилками.

Правильное хранение луковиц – залог успешного выращивания гладиолусов в следующем году. Если луковицы будут храниться в неправильных условиях, они могут высохнуть, загнить или поразиться болезнями. Это приведет к потере посадочного материала и, как следствие, к уменьшению количества цветков в следующем сезоне.

Условия хранения

Важно поддерживать оптимальную температуру и влажность в месте хранения луковиц. Резкие перепады температуры и высокая влажность могут привести к загниванию луковиц.

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