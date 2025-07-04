Кому повезет в карьере и финансах: гороскоп для каждого знака зодиака на 4 июля

В пятницу, 4 июля, лучше избегать дискуссий с людьми, которые придираются к мелочам. Из-за влияния Луны в знаке Скорпиона мы будем более мнительными. Стоит сосредоточиться на своих обязанностях и позаботиться о хорошей атмосфере.

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В этот день лучше делать то, что нам нравится, и не волноваться заранее, пишет Vogue. С сегодняшнего дня соединение Венеры и Урана побуждает нас к отдыху и развитию, поэтому запланируйте что-то приятное.

Овен

Замедлите темп и не спешите. Позаботьтесь о своих нервах и чувствах. На первом месте для Овна будет любовь и отношения. Будьте открытыми к положительным эмоциям и простите свою вторую половинку. Одиноких ожидают неожиданные встречи или новые знакомства.

Телец

Будьте осторожны со своими словами и избегайте раздражающих людей. У вас может возникнуть желание действовать против правил, однако помните, что это будет иметь свои последствия. Сосредоточьтесь на делах, которые требуют концентрации и усилий. Не стоит отвлекаться и решать чужие проблемы.

Близнецы

День будет хорошим. Позаботьтесь о себе, красоте и комфорте. Сходите на шопинг и порадуйте себя. Не стоит заставлять себя выполнять изнурительную работу. Если кто-то может справиться сам, вы не обязаны помогать. Вечер благоприятен для свидания.

Рак

День будет успешным, однако у вас будет много дел. Вы решите важные задачи и будете решительными в своих действиях. Вечер посвятите время отдыху или встрече с друзьями.

Лев

Вас ожидает много обязанностей. Запланируйте свои дела и придерживайтесь плана. В отношениях не реагируйте слишком эмоционально и не критикуйте близкого человека. Лучше прогуляться, заняться физическими упражнениями и немного отдохнуть. Вечер хорош для хобби.

Дева

Вы станете более чувствительными к обидам и несправедливости. Ваши действия будут эффективными. Не позволяйте кому-то портить вам настроение. Поддержите и проконсультируйте, если кто-то нуждается в помощи, а затем занимайтесь своими делами. Вы быстро справитесь с обязанностями. Также позаботьтесь о комфорте дома.

Весы

Вы будете собранными и оптимистично настроенными. Вы сможете утешить кого-то или дать разумный совет. Вы будете также сосредоточены на финансах и организации работы. День благоприятен для знакомств.

Скорпион

Вас могут ожидать неожиданные ситуации. Все закончится хорошо. Не волнуйтесь из-за поведения других. Вечером займитесь развитием и обучением.

Стрелец

После работы вас ожидают встречи с друзьями и различные мероприятия. Прислушивайтесь к своей интуиции и не идите на риск. День благоприятен для завершения старых дел. Днем будет хорошее время для искусства или хобби.

Козерог

Вам будет везти в карьере и финансах. Думайте о деньгах и повышении по службе, но не ввязывайтесь ни в какие интриги. Стоит придерживаться своих принципов и идеалов. Вечером позаботьтесь об удовольствии, вкусной еде и комфорте.

Водолей

У вас желание держать все под контролем. Вокруг вас кто-то может плести интриги или внезапно передумает. Объясните, что происходит. Друзья помогут вам справиться с вызовами. Найдите время для расслабления, а также для друзей.

Рыбы

Вы будете заниматься своими делами самостоятельно. Вы справитесь со всеми задачами и наведете порядок. День благоприятен для заботы о доме и семье. У вас будет позитивное настроение. Вечером сходите на свидание или развлекитесь.