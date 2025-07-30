Кому повезет в любви: гороскоп для каждого знака зодиака на 30 июля

Среда, 30 июля, будет способствовать социальным связям благодаря Луне в Весах. Вам будет легко находить новых друзей и знакомиться.

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В этот день стоит позвонить друзьям, расспросить о разных делах, спланировать поездки или мероприятия, пишет Vogue. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.

Овен

На работе вы будете смелыми, готовыми действовать и проявлять инициативу. Ваши идеи могут принести прибыль, но будьте готовы, что не все они будут реализованы сегодня. Найдите время для отдыха и развлечений. Сходите в кино или на прогулку.

Телец

Вы будете в хорошем настроении. Окружающие также будут добрыми к вам и помогут вам решить давнюю проблему. День благоприятен для встречи с друзьями. Если вы не найдете для этого время, то хотя бы позвоните им.

Близнецы

День будет увлекательным и принесет вам больше смелости. У вас возникнут творческие идеи, которые могут оказаться прибыльными. Сегодня будьте осторожны, потому что кто-то может попытаться вас обмануть. Не стоит рассказывать о своих планах людям, которые могут воспользоваться ими ради собственной выгоды. Вам повезет на свидании или на вечеринке.

Рак

На повестке дня у вас будут важные дела, вроде расчетов или планирования будущих расходов. Уделите им первую половину дня. Организуйте вкусный ужин, он принесет вам удовольствие. В отношениях не стоит критиковать покупки близких людей – вас могут неправильно понять.

Лев

Вы будете в хорошем настроении и полны энергии. Работа будет удачной. Важный для вас человек поддержит вас. В финансовой сфере распоряжайтесь расходами, как вы того хотите и не позволяйте, чтобы вам диктовали правила. Днем позаботьтесь о своем здоровье – прогуляйтесь или просто поспите.

Дева

Работать сегодня вы будете с энтузиазмом и справитесь с задачами, которые вы откладывали. В социальных вопросах возможна небольшая путаница. В общении с друзьями не стоит давать советов, поскольку они могут не рассказать вам истинные причины своих поступков. Найдите время для физических упражнений, например, йоги или бассейна.

Весы

Вы почувствуете больше смелости сегодня. На работе работайте над инновационными проектами, а рутинных и изнурительных задач лучше избегать. Позаботьтесь о близких вам людях. В любви вас ожидает успех, так что сходите на свидание. Кто-то доброжелательный может познакомить одиноких Весов с интересным человеком.

Скорпион

День может быть немного напряженным. Вы будете заниматься важными делами. Сегодня вы будете более привередливыми и тревожными, однако не стоит жаловаться. Старайтесь работать спокойно. Найдите время для расслабления, например, прогулки или йоги. Вечером посмотрите что-то интересное, чтобы улучшить свое настроение.

Стрелец

День пройдет быстро. Вы будете амбициозными и креативными. Вы решите сложную задачу и получите признание. Во время встречи с друзьями старайтесь не конфликтовать.

Козерог

Вам может быть немного сложно сосредоточиться на повседневных делах, покупках или счетах. Избегайте неприятных людей и не торопитесь. Не стоит браться за изнурительные задачи. Вы сможете справиться со всем, что планировали. Уже почти выходные, поэтому не заставляйте себя ничего делать. Вечером вы почувствуете прилив энергии.

Водолей

Вы почувствуете прилив энергии и желание планировать будущее. Позаботьтесь о своей физической форме и здоровье. Начните менять свой рацион или запишитесь на фитнес – вы будете придерживаться своей решений. День особенно благоприятен для активного отдыха. В любви вы также будете успешными.

Рыбы

День будет спокойным и пройдет успешно. Вам удастся решить свои дела. Доверяйте своей интуиции и не спешите с выводами – вам могут предложить еще что-то интереснее. Не бойтесь спросить совета у других людей. В любви вы будете успешными, поэтому сходите на свидание.