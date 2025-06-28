Конец июня принесет долгожданный прорыв двум знакам зодиака

Конец июня обещает прорыв и много эмоций. Начался сезон Рака, который несет с собой потребность в близости, размышлениях и понимании того, что для нас действительно важно.

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Это время может стать настоящим поворотом для двух знаков зодиака – Девы и Козерога, пишет Ofeminin.pl. Будьте открытыми к изменениям и не упустите благоприятный момент.

Дева

Для Дев конец июня может стать переломным, особенно это касается карьеры. Перед вами откроются новые возможности. Ожидайте новых предложений, не теряйте времени с принятием решений и доверяйте своей интуиции. Возможно, вам стоит рискнуть, а не все идеально планировать. Это также хорошее время для изменений в личной жизни. Подумайте о путешествии, переезде или смене обстановки, которые принесут вам освежение и новое качество жизни.

Козерог

Козероги в конце июня достигнут долгожданного прорыва. Теперь вы увидите результаты своих длительных усилий и работы. Вы почувствуете смелость действовать. В карьере вас ожидает повышение по службе, новое партнерство или какое-то важное решение. Будьте внимательны к появляющимся возможностям и действуйте быстро и решительно.