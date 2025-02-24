Конкурент винегрету: самый простой и вкусный салат из свеклы

Если вы хотите приготовить очень вкусный и бюджетный салат, выбирайте для основы свеклу. Стоит отметить, что она отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и маринованными огурцами.

Ингредиенты:

Свекла – 2 шт

Маринованные огурцы – 120 г

Яйца вареные – 2 шт.

Синий лук – 0,5 шт

Зелень

Майонез

Способ приготовления:

1. Запеките и порежьте кубиком свеклу вместе с луком, яйцами и огурцами.

2. Добавьте майонез, зелень, перемешайте.

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