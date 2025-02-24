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Конкурент винегрету: самый простой и вкусный салат из свеклы

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
543
Конкурент винегрету: самый простой и вкусный салат из свеклы

Если вы хотите приготовить очень вкусный и бюджетный салат, выбирайте для основы свеклу. Стоит отметить, что она отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами.

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Что приготовить из полезной свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и маринованными огурцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Свекла – 2 шт
  • Маринованные огурцы – 120 г
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Синий лук – 0,5 шт
  • Зелень
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Запеките и порежьте кубиком свеклу вместе с луком, яйцами и огурцами.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте майонез, зелень, перемешайте.

Готовый салат

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