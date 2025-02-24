Видео дня
Конкурент винегрету: самый простой и вкусный салат из свеклы
Если вы хотите приготовить очень вкусный и бюджетный салат, выбирайте для основы свеклу. Стоит отметить, что она отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, яйцами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из свеклы, с яйцами и маринованными огурцами.
Ингредиенты:
- Свекла – 2 шт
- Маринованные огурцы – 120 г
- Яйца вареные – 2 шт.
- Синий лук – 0,5 шт
- Зелень
- Майонез
Способ приготовления:
1. Запеките и порежьте кубиком свеклу вместе с луком, яйцами и огурцами.
2. Добавьте майонез, зелень, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: