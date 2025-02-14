"Конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Лаваш – отличная основа для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса, это могут быть трубочки и "конвертики" с разными начинками.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Творог

Сыр моцарелла

Шпинат

Яйцо

Зеленый лук

Тесто филл или лаваш

Растительное масло

Соль

Способ приготовления:

1. Смешать для начинки творог, сыр моцарелла, яйцо, шпинат.

2. Разделить тесто филло или лаваш на две части вдоль и смазать растительным маслом, выложить начинку и свернуть конвертом.

3. Обжарить на сковороде смазанным растительным маслом на среднем огне с двух сторон.

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