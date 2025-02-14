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"Конвертики" из лаваша с вкусной начинкой: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
231
Рецепт блюда

Лаваш – отличная основа для приготовления вкусных блюд для завтрака и перекуса, это могут быть трубочки и "конвертики" с разными начинками.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных "конвертиков" из лаваша, с сырной начинкой.

Вкусные конвертики из лаваша

Ингредиенты:

  • Творог
  • Сыр моцарелла
  • Шпинат
  • Яйцо
  • Зеленый лук
  • Тесто филл или лаваш
  • Растительное масло
  • Соль

Способ приготовления:

1. Смешать для начинки творог, сыр моцарелла, яйцо, шпинат.

Начинка для блюда

2. Разделить тесто филло или лаваш на две части вдоль и смазать растительным маслом, выложить начинку и свернуть конвертом.

Приготовление блюда

3. Обжарить на сковороде смазанным растительным маслом на среднем огне с двух сторон.

Готовое блюдо

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