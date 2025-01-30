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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса
Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить добавляя разные продукты к ним, например, пекинскую капусту, сыр, кукурузу. А заправлять салат лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом, добавив горчицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- огурцы – 2 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- соль/ перец по вкусу
- пекинская капуста – 150 г
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В глубокой миске смешайте нарезанные огурцы, крабовые палочки, вареные яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту. Солим и перчим по вкусу.
2. Заправляем горчицей и сметаной.
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