Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить добавляя разные продукты к ним, например, пекинскую капусту, сыр, кукурузу. А заправлять салат лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом, добавив горчицу.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

огурцы – 2 шт.

яйца вареные – 3 шт.

соль/ перец по вкусу

пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

сметана – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте нарезанные огурцы, крабовые палочки, вареные яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту. Солим и перчим по вкусу.

2. Заправляем горчицей и сметаной.

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