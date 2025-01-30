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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
993
Рецепт блюда

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить добавляя разные продукты к ним, например, пекинскую капусту, сыр, кукурузу. А заправлять салат лучше не майонезом, а сметаной, йогуртом, добавив горчицу. 

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении крабового салата. 

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • огурцы – 2 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • соль/ перец по вкусу
  • пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

  • сметана – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления: 

1. В глубокой миске смешайте нарезанные огурцы, крабовые палочки, вареные яйца, консервированную кукурузу и пекинскую капусту. Солим и перчим по вкусу.

Ингредиенты для салата

2. Заправляем горчицей и сметаной.

Готовый салат

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