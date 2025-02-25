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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
414
Рецепт салата

Крабовый салат – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для яркого вкуса в салат можно добавить зеленый лук, морковь по-корейски, сыр.

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Крабовый салат с крабовыми палочками

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с яйцами и морковью по-корейски.

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Салат с крабом
  • Крабовые палочки 6 шт
  • Морковь по-корейски 180г
  • Яйца 2 шт
  • Плавленый сыр 1 шт
  • Соль
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки с морковью, добавьте тертые яйца и сыр. 

Ингредиенты для салата

2. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте. 

Готовый салат

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