Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для яркого вкуса в салат можно добавить зеленый лук, морковь по-корейски, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с яйцами и морковью по-корейски.

Ингредиенты:

Салат с крабом

Крабовые палочки 6 шт

Морковь по-корейски 180г

Яйца 2 шт

Плавленый сыр 1 шт

Соль

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки с морковью, добавьте тертые яйца и сыр.

2. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте.

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