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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – очень простое, но при этом вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и на каждый день. Для яркого вкуса в салат можно добавить зеленый лук, морковь по-корейски, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с яйцами и морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- Салат с крабом
- Крабовые палочки 6 шт
- Морковь по-корейски 180г
- Яйца 2 шт
- Плавленый сыр 1 шт
- Соль
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки с морковью, добавьте тертые яйца и сыр.
2. Заправьте майонезом, добавьте соль, перемешайте.
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