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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить в разных вариациях с разными ингредиентами. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, рисом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
- Снежный краб 6 шт
- Морковь по-корейски 180 г
- Яйца 2 шт
- Плавленый сыр 1 шт
- Соль
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко крабовые палочки, сыр натрите, яйца порежьте.
2. Добавьте крабовые палочки, майонез, специи, перемешайте.
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