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Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
912
Рецепт салата

Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить в разных вариациях с разными ингредиентами. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, рисом.

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Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с морковью по-корейски. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Снежный краб 6 шт
  • Морковь по-корейски 180 г
  • Яйца 2 шт
  • Плавленый сыр 1 шт
  • Соль
  • Майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко крабовые палочки, сыр натрите, яйца порежьте. 

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте крабовые палочки, майонез, специи, перемешайте.

Готовый салат

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