Крабовый салат по-новому: что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – одно из самых простых и вкусных салатов, который можно готовить в разных вариациях с разными ингредиентами. Стоит отметить, что крабовые палочки идеально сочетаются со всеми овощами, а также зеленью, рисом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

Снежный краб 6 шт

Морковь по-корейски 180 г

Яйца 2 шт

Плавленый сыр 1 шт

Соль

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко крабовые палочки, сыр натрите, яйца порежьте.

2. Добавьте крабовые палочки, майонез, специи, перемешайте.

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