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Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса
Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола и на каждый день. И к тому же, в основу для яркого вкуса можно добавить свежие огурцы, пекинскую капусту, а для более сытного варианта – рис.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с пекинской капустой.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- огурцы – 2 шт.
- яйца вареные – 3 шт.
- соль/ перец по вкусу
- пекинская капуста – 150 г
Ингредиенты для заправки:
- сметана – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, огурцы и крабовые палочки. Яйцо кубиком. Все переложите в миску, добавьте консервированную кукурузу.
2. Посолите, поперчите по вкусу. Заправьте горчицей и сметаной, перемешайте.
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