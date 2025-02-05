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Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
93
Рецепт салата

Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола и на каждый день. И к тому же, в основу для яркого вкуса можно добавить свежие огурцы, пекинскую капусту, а для более сытного варианта – рис.

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Крабовый салат с пекинской капустой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с пекинской капустой.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • огурцы – 2 шт.
  • яйца вареные – 3 шт.
  • соль/ перец по вкусу
  • пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

  • сметана – 3 ст.л.
  • горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы и крабовые палочки. Яйцо кубиком. Все переложите в миску, добавьте консервированную кукурузу.

Приготовление салата

2. Посолите, поперчите по вкусу. Заправьте горчицей и сметаной, перемешайте.

Готовый салат

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