Крабовый салат по-новому: рассказываем, что добавить в блюдо для яркого вкуса

Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола и на каждый день. И к тому же, в основу для яркого вкуса можно добавить свежие огурцы, пекинскую капусту, а для более сытного варианта – рис.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого крабового салата, с пекинской капустой.

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г

кукуруза консервированная – 1 банка

огурцы – 2 шт.

яйца вареные – 3 шт.

соль/ перец по вкусу

пекинская капуста – 150 г

Ингредиенты для заправки:

сметана – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, огурцы и крабовые палочки. Яйцо кубиком. Все переложите в миску, добавьте консервированную кукурузу.

2. Посолите, поперчите по вкусу. Заправьте горчицей и сметаной, перемешайте.

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