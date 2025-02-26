Видео дня
Крабовый салат по-весеннему из трех ингредиентов: вкус блюда удивит
Крабовый салат – отличное блюдо для праздничного стола, а также его можно есть просто на ужин. Если вы хотите, чтобы салат более легким, приготовьте его из 3 ингредиентов, добавив к крабовым палочками свежий огурец и майонез или йогурт.
Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом легкого крабового салата, который готовится всего 5 минут.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки
- Огурцы
Для заправки:
- Майонез
- Кунжут
- Соль
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки и огурец.
2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.
3. Готовый салат присыпьте кунжутом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: