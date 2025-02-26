Крабовый салат по-весеннему из трех ингредиентов: вкус блюда удивит

Крабовый салат – отличное блюдо для праздничного стола, а также его можно есть просто на ужин. Если вы хотите, чтобы салат более легким, приготовьте его из 3 ингредиентов, добавив к крабовым палочками свежий огурец и майонез или йогурт.

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Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом легкого крабового салата, который готовится всего 5 минут.

Ингредиенты:

Крабовые палочки

Огурцы

Для заправки:

Майонез

Кунжут

Соль

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки и огурец.

2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.

3. Готовый салат присыпьте кунжутом.

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