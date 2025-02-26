УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Крабовый салат по-весеннему из трех ингредиентов: вкус блюда удивит

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
147
Рецепт блюда

Крабовый салат – отличное блюдо для праздничного стола, а также его можно есть просто на ужин. Если вы хотите, чтобы салат более легким, приготовьте его из 3 ингредиентов, добавив к крабовым палочками свежий огурец и майонез или йогурт. 

Видео дня
Что приготовить из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram очень простым рецептом легкого крабового салата, который готовится всего 5 минут. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Крабовые палочки
  • Огурцы

Для заправки:

  • Майонез
  • Кунжут
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Порежьте крабовые палочки и огурец.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все для заправки, добавьте в салат, перемешайте.

Приготовление салата

3. Готовый салат присыпьте кунжутом. 

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: