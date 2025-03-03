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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: простой рецепт блюда на любой праздник
Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола, и на каждый день, и к тому же, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также фруктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с виноградом и кукурузой.
Ингредиенты:
- 20 шт. белого упругого винограда
- 12 шт. крабовых палочек
- 3 шт. яйца
- 1/2 банки кукурузы
- соль
- майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко крабовые палочки, яйца и виноград.
2. Добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.
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