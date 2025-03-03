Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: простой рецепт блюда на любой праздник

Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола, и на каждый день, и к тому же, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также фруктами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с виноградом и кукурузой.

Ингредиенты:

20 шт. белого упругого винограда

12 шт. крабовых палочек

3 шт. яйца

1/2 банки кукурузы

соль

майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко крабовые палочки, яйца и виноград.

2. Добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.

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