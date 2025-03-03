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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: простой рецепт блюда на любой праздник

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
63
Рецепт салата

Крабовый салат – лучшее блюдо для праздничного стола, и на каждый день, и к тому же, крабовые палочки отлично сочетаются со всеми овощами, зеленью, а также фруктами. 

Видео дня
Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата с виноградом и кукурузой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • 20 шт. белого упругого винограда
  • 12 шт. крабовых палочек
  • 3 шт. яйца
  • 1/2 банки кукурузы
  • соль
  • майонез

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко крабовые палочки, яйца и виноград. 

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте кукурузу, соль, майонез и перемешайте.

Готовый салат

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