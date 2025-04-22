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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: самый простой рецепт вкусного блюда
Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, просто добавьте в основу свежий огурец, зеленый лук. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной или йогуртом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с зеленым луком, а также огурцами и яйцами.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- огурец
- кукурузка
- яйца
- зеленый лук
- майонез
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.
2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.
3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
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