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Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
630
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, просто добавьте в основу свежий огурец, зеленый лук. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной или йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с зеленым луком, а также огурцами и яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • крабовые палочки
  • огурец
  • кукурузка
  • яйца
  • зеленый лук 
  • майонез
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

Ингредиенты для салата

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

Приготовление салата

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

Готовый салат

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