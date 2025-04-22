Крабовый салат с оригинальным ингредиентом: самый простой рецепт вкусного блюда

Если вы хотите приготовить крабовый салат по-новому, просто добавьте в основу свежий огурец, зеленый лук. А заправлять салаты лучше всего не майонезом, а сметаной или йогуртом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с зеленым луком, а также огурцами и яйцами.

Ингредиенты:

крабовые палочки

огурец

кукурузка

яйца

зеленый лук

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, огурец и яйца нарезаем кубиками.

2. Добавляем сладкую кукурузу и зеленый лук.

3. Заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

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