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Крабовый салат с оригинальным вкусом: как по-новому приготовить обычный салат

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
768
Крабовый салат с оригинальным вкусом: как по-новому приготовить обычный салат

Один из самых вкусных домашних салатов – крабовый. Готовится он в классическом варианте с рисом, но если хотите, чтобы салат был легким, добавьте в основу свежие огурцы, кукурузу, листья салата.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата и без майонеза.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком все ингредиенты.

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

Соус для блюда

3. Добавьте в салат соус и листья салата, перемешайте.

Готовый салат

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