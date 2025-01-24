Крабовый салат с оригинальным вкусом: как по-новому приготовить обычный салат

Один из самых вкусных домашних салатов – крабовый. Готовится он в классическом варианте с рисом, но если хотите, чтобы салат был легким, добавьте в основу свежие огурцы, кукурузу, листья салата.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата и без майонеза.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком все ингредиенты.

2. Смешайте все ингредиенты для соуса.

3. Добавьте в салат соус и листья салата, перемешайте.

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