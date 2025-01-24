Видео дня
Крабовый салат с оригинальным вкусом: как по-новому приготовить обычный салат
Один из самых вкусных домашних салатов – крабовый. Готовится он в классическом варианте с рисом, но если хотите, чтобы салат был легким, добавьте в основу свежие огурцы, кукурузу, листья салата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с листьями салата и без майонеза.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком все ингредиенты.
2. Смешайте все ингредиенты для соуса.
3. Добавьте в салат соус и листья салата, перемешайте.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: