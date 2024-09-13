Красивый, но недооцененный город: куда поехать во Франции вместо популярного Парижа

По недавним подсчетам Париж был назван самым нагруженным туристами городом. Значит ли это, что нужно отказаться от мысли об отпуске во Франции? Отнюдь.

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Страна имеет множество красивых городов и городков с интересной историей, многие из которых сильно недооценены туристами. Одним из таких городов является Лилль, приводит издание Express мнение обозревателя сервиса Lonely Planet Тома Штайнера.

Лилль — столица департамента Нор и самый большой город в регионе О-де-Франс, и город может похвастаться роскошным центром, отлично подходящим для туристов. Некоторые говорят, что лучшее время для посещения Лилля — май и сентябрь, непосредственно перед и после пикового сезона, но интересно здесь будет и в другие месяцы.

Город может похвастаться действительно множеством старинных памятников, архитектурных жемчужин и музеев мирового класса. Это делает прогулки по Лиллю чрезвычайно приятными. Непременно нужно посетить Place du Théâtre – обширную площадь в центре города, где находится множество потрясающих построек, включая Оперный театр.

Еще один плюс Лилля в том, что он компактен. Вам не придется тратиться на транспорт – вы повсюду доберетесь пешком.

Что касается самых популярных достопримечательностей Лилля, то Вье Лилль – старая часть города занимает первое место по версии Tripadvisor. Чтобы убедиться в этом, посетите площадь Гран-Плас, где круглогодично проводятся различные общественные мероприятия, например, танцевальные классы летом.

Центр Лилля достаточно компактен, но наполнен прекрасной архитектурой. Среди классической французской архитектуры легко выделить фламандское влияние – расстояние до бельгийской границы совсем невелико.

Площадь генерала де Голля имеет в центре заметный памятник, который становится центральной точкой рождественских мероприятий в городе. Здесь ставят большую елку и 50-метровое смотровое колесо.

В Лилле ежегодно проходит великолепный рождественский рынок на площади Риур. Это небольшое место неподалеку от Гран-Пласа. Здесь размещают 90 шале, в которых продают рождественские подарки, а также большой выбор еды и напитков.

Не стоит пропускать также Дворец изящных искусств Лилля – одну из известнейших художественных галерей Франции, где хранятся работы Донателло и Гойи. Для более необычного художественного опыта отправляйтесь в пригород Рубе в музей La Piscine, чтобы увидеть невероятные работы, размещенные в бывшем здании бассейна в стиле ар-деко.

Что касается местных деликатесов, в этом северном французском городе есть несколько жемчужин, которые следует попробовать. La tarte au Maroilles – это пикантный киш, приготовленный из сметаны, растительного масла, соли, перца и яиц. На десерт выберите gaufre a la vergeoise, сахарную вафлю со сладкой начинкой, которая продается по всему Лиллю.

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