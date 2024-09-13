Красивый, но недооцененный город: куда поехать во Франции вместо популярного Парижа
По недавним подсчетам Париж был назван самым нагруженным туристами городом. Значит ли это, что нужно отказаться от мысли об отпуске во Франции? Отнюдь.
Страна имеет множество красивых городов и городков с интересной историей, многие из которых сильно недооценены туристами. Одним из таких городов является Лилль, приводит издание Express мнение обозревателя сервиса Lonely Planet Тома Штайнера.
Лилль — столица департамента Нор и самый большой город в регионе О-де-Франс, и город может похвастаться роскошным центром, отлично подходящим для туристов. Некоторые говорят, что лучшее время для посещения Лилля — май и сентябрь, непосредственно перед и после пикового сезона, но интересно здесь будет и в другие месяцы.
Город может похвастаться действительно множеством старинных памятников, архитектурных жемчужин и музеев мирового класса. Это делает прогулки по Лиллю чрезвычайно приятными. Непременно нужно посетить Place du Théâtre – обширную площадь в центре города, где находится множество потрясающих построек, включая Оперный театр.
Еще один плюс Лилля в том, что он компактен. Вам не придется тратиться на транспорт – вы повсюду доберетесь пешком.
Что касается самых популярных достопримечательностей Лилля, то Вье Лилль – старая часть города занимает первое место по версии Tripadvisor. Чтобы убедиться в этом, посетите площадь Гран-Плас, где круглогодично проводятся различные общественные мероприятия, например, танцевальные классы летом.
Центр Лилля достаточно компактен, но наполнен прекрасной архитектурой. Среди классической французской архитектуры легко выделить фламандское влияние – расстояние до бельгийской границы совсем невелико.
Площадь генерала де Голля имеет в центре заметный памятник, который становится центральной точкой рождественских мероприятий в городе. Здесь ставят большую елку и 50-метровое смотровое колесо.
В Лилле ежегодно проходит великолепный рождественский рынок на площади Риур. Это небольшое место неподалеку от Гран-Пласа. Здесь размещают 90 шале, в которых продают рождественские подарки, а также большой выбор еды и напитков.
Не стоит пропускать также Дворец изящных искусств Лилля – одну из известнейших художественных галерей Франции, где хранятся работы Донателло и Гойи. Для более необычного художественного опыта отправляйтесь в пригород Рубе в музей La Piscine, чтобы увидеть невероятные работы, размещенные в бывшем здании бассейна в стиле ар-деко.
Что касается местных деликатесов, в этом северном французском городе есть несколько жемчужин, которые следует попробовать. La tarte au Maroilles – это пикантный киш, приготовленный из сметаны, растительного масла, соли, перца и яиц. На десерт выберите gaufre a la vergeoise, сахарную вафлю со сладкой начинкой, которая продается по всему Лиллю.
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