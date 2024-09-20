Красочные домики и вкусные лакомства: маленький город в Испании поразит любого туриста

Испания – одна из европейских стран, страдающих от избытка туристов больше всего. Но они в большинстве своем выбирают такие направления, как Барселона, Валенсия или Кордова, тогда как менее популярные локации могут предложить не худший отдых.

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Например, красочный сосед Бенидорма в регионе Аликанте – Вильяхойоса. О нем подробнее рассказало издание Mirror. Название населенного пункта переводится как "город радости". И порадоваться здесь действительно есть чему. Местные рестораны предлагают огромный выбор закусок тапас, невероятные блюда из морепродуктов местного отлова, отличные испанские вина и десерты.

Добраться до Вильяхойосы не так уж сложно – он находится всего в 30 минутах езды от аэропорта Аликанте. Выбор места для размещения довольно большой. Прежде всего, обратите внимание на отели первой линии, где цена номера на двоих начинается от 5 500 грн за ночь. Отдых в апартаментах в городе обойдется значительно дешевле – от 2 300 грн за ночь.

Обязательно прогуляйтесь по улицам Вильяхойосы пешком – вероятно, больше нигде в мире вы не увидите таких красочных домов. Фотографии Las Casas de Colores, привезенные отсюда, будут точно незабываемыми. Но имейте в виду, что эти дома являются частной собственностью и в них живут люди, поэтому постарайтесь не нарушать их покой. По легенде, местные дома начали красить так ярко, чтобы рыбаки, традиционно живущие здесь, могли добраться домой в плохую погоду. Или что стены начали красить остатками краски для лодок, поэтому они выглядят так необычно.

Если двигаться от пляжа, то вы увидите Cases Penjants de Vilajoiosa – висячие дома Вильяхойосы. Они словно висят над рекой Амадорио, создавая фон для города.

Вильяхойоса также хорошо известна своим производством шоколада. Из 29 фабрик, когда-то работавших здесь, сейчас осталось всего три, однако каждая предлагает посетителям свой отдельный музей. Музей шоколада Valor, созданный в 1998 году, был некогда небольшой семейной фабрикой. Также вы можете выбрать Perez Chocolates и Clavileño Chocolates. А в начале августа в городе проводят Villjoyosa Xocolatíssíma – фестиваль шоколада. Для его посетителей проводят кулинарные мастер-классы, дегустации и экскурсии.

Конечно, Вильяхойоса предлагает туристам и роскошные пляжи. Как и в большинстве городов Коста-Бланки, курортный сезон здесь длится круглый год. Но при этом места у теплого океана не переполнены, поэтому вы точно сможете насладиться отдыхом.

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