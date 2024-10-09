Кристофер Нолан снимет новый фильм, которому уже приписывают успех 'Оппенгеймера': первые детали

Британский режиссер и сценарист Кристофер Нолан, известный благодаря оскароносному фильму "Оппенгеймер", возвращается в киностудию "Universal" для работы над следующим проектом. Он планирует выпустить новый фильм летом 2026 года, и одним из актеров может стать Мэтт Дэймон.

Видео дня

Об этом сообщает издание Gamesradar. Известно, что Нолан планирует написать и снять фильм вместе со своей женой кинопродюсером Эммой Томас. Съемки должны начаться в начале 2025 года.

После успеха "Оппенгеймера", получившего семь премий "Оскар" и заработавшего 958 миллионов долларов в мировом прокате, Кристофер снова объединился со студией "Universal", стремясь повторить этот успех.

Инсайдеры сообщили, что фильм планируют выпустить летом 2026 года, но его сюжет и название пока остаются в тайне. В то же время стало известно, что актер Мэтт Дэймон уже ведет переговоры о своем участии в будущих съемках.

Если Дэймон будет утвержден на роль, это станет уже третьей совместной работой актера с Ноланом после фильмов "Интерстеллар" и "Оппенгеймер".

Ранее сообщалось, что актер "Острых козырьков" Киллиан Мерфи имеет невероятно приятные и дружеские отношения с режиссером Кристофером Ноланом, в фильмах которого актер играл 6 раз. Так, в первой копии сценария "Оппенгеймера", доставшейся ему от Нолана, он получил небольшую записку, которая не может не тронуть.

Как сообщал OBOZ.UA, премьеры двух главных кинохитов лета-2023 "Барби" и "Оппенгеймер" прошли в Украине в один день – 20 июля. Это разделило зрителей на два клана: одни пошли смотреть назидательную комедию о культовой кукле-блондинке, а другие – биографический триллер о создателе атомной бомбы. Какой из кинохитов собрал большую кассу – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!