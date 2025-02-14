Критики назвали новую часть "Капитана Америки" скучной: отзывы разделились
14 февраля 2025 года на экраны вышла новая часть кинематографической вселенной Marvel – "Капитан Америка: Дивный новый мир". Фильм, ставший частью одной из крупнейших супергеройских франшиз в истории кино, сразу привлек внимание критиков и зрителей. И хотя раньше в сети распространялись положительные отзывы, всеобщая реакция на ленту вызвала неоднозначные отзывы.
Как стало известно, большинство профессионалов остались разочарованы. Одна из основных платформ, где оценивают фильмы, Rotten Tomatoes, присудила "Капитану Америке: Великолепный новый мир" лишь 53% положительных рецензий. Это один из худших результатов среди фильмов MCU, и лишь несколько лент, таких как "Вечные" и "Человек-муравей и Оса: Квантумания", получили подобные низкие оценки. Кроме того, оценки на Metacritic тоже не порадовали – всего 43 балла из 100.
Критиковали не только сюжет, но и визуальные эффекты, которые многие считали неинтересными и чрезмерно искусственными. Издание Collider отметило, что "фильм разочаровывает настолько, что его хочется забыть". Особенно негативные комментарии получила работа над деталями сюжета и персонажами, которых было слишком много и усложняли общую картину.
Позитивные отзывы от некоторых критиков
Не все отзывы были отрицательными. Некоторые рецензенты признают, что у фильма были свои сильные моменты. К примеру, Вики Джессоп из London Evening Standard отметила, что хотя сюжет и не слишком сложный, он предлагает достаточно интересные сюжетные повороты. Она также похвалила динамичную игру актеров, особенно Маки и Дэнни Рамиреса, сыгравшего нового Сокола.
Несмотря на низкие оценки критиков, прогнозируется, что фильм заработает около $190 миллионов в мировом прокате на стартовой неделе. Это все равно не обеспечит ему такой большой успех, как другие фильмы, например, "Дедпул и Росомаха", заработавший более 1,3 миллиарда долларов в 2024 году. Ожидается, что "Капитан Америка: Дивный новый мир" наберет около 80 миллионов на выходные, что все равно считается хорошим результатом для фильмов этого жанра.
Что известно о фильме "Капитан Америка: Дивный новый мир"
"Капитан Америка: Дивный новый мир" — новый супергеройский фильм, являющийся частью Киномира Marvel, и фокусируется на персонаже Сэма Уилсона, который становится новым Капитаном Америкой. Это четвертый фильм о Капитане Америке и продолжении сериала Disney+ "Сокол и Зимний солдат" (2021).
В фильме Энтони Маки снова исполняет роль Сэма Уилсона, а также снимутся Дэнни Рамирес, Карл Ламбли, Шира Хаас и Тим Блейк Нельсон.
Выход фильма в США состоялся 14 февраля 2025 года, он стал частью пятой фазы Киновселенной Marvel.Сюжет фильма разворачивается вокруг Сэма Уилсона, который как Капитан Америка проводит операцию в Мексике и сталкивается с наемниками, а также расследует заговоры в правительстве США.
Фильм исследует взаимодействия между героями и политическими силами, в частности новоизбранным президентом Таддеусом Россом, тайными операциями и угрозами от суперсолдат.В конце фильма главные герои сталкиваются с новым противником, Сэмюэлем Стернсом, и борются с последствиями его экспериментов с гамма-энергией и мультивселенскими угрозами.
Ранее OBOZ.UA писал, что Marvel перезапустит "Мстителей" и вернет Капитана Америку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.