Круче джинсов: Энн Хэтэуэй показала трендовые осенние штаны

Джинсы стали постоянным атрибутом образов в стиле casual. Однако популярность набирают тренды, акцент в которых смещается к классическим кроям, прямым линиям, темным – и всегда уместным – цветам.

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Недавно известная актриса Энн Хэтэуэй продемонстрировала, как даже полосатая рубашка и черные брюки могут произвести фурор, особенно когда они дополнены яркими деталями, например красной сумкой в форме сердца. Модные эксперты говорят, что такие штаны – это настоящий хит осенне-зимнего сезона.

Гладкие кожаные штаны стали основным акцентом образа Энн Хэтэуэй. Стилисты стремятся повторить образ актрисы и дополнить его аксессуарами по своему вкусу.

Хотя типичная "осенняя форма" в Нью-Йорке состоит из джинсов и кожаной куртки, настало время для экспериментов. Эксперименты – это не обязательно об эпатаже. Стилисты советуют добавить в осенние образы нотки классики и заменить повседневный деним брюками из кожи. Они имеют более утонченный, элегантный и, безусловно, универсальный вид.

Модные эксперты предложили несколько черных кожаных брюк, которые можно добавить в свой осенний гардероб. Изюминку к простому черно-белому образу можно добавить с помощью ярких аксессуаров.

Кстати, тренды макияжа цикличны – как и мода. Осень-2024 станет эпохой возвращения трендов 80-х. Конечно, это не призыв покупать цветные лосины или экстравагантные пиджаки с большими подплечниками. О 10 трендах макияжа 80-х, которые снова уместны – читайте в материале.

Женщинам часто приходится тратить много времени на поиск самой идеальной модели, которая нигде не висит и ничего не сдавливает. OBOZ.UA рассказывал, почему возникают трудности при выборе джинсов и что такое "феномен тщеславия".

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