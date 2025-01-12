"Крысиный сад" в центре Ивано-Франковска: колония грызунов поселилась на дереве
Ивано-Франковское издание Galka If. UA сообщило, что в центре города жители обнаружили огромную колонию крыс. Грызуны поселились на дереве, никого не боятся и спокойно прыгают по веткам среди белого дня.
Как такое возможно, рассказывает OBOZ. UA со ссылкой на материал ресурса.
Вместо птиц, крысы?
"Крысиный сад" в центре Ивано-Франковска обнаружил его житель Максим Сыч и опубликовал соответствующее видео в Facebook.
По словам автора ролика, крысы поселились на дереве, на территории заброшенной 10 лет назад стройки. Она находится в районе завода "Промприбор" (ул. академика Сахарова)
"Это не прикол, это реальные крысы, на дереве огромного недостроя в центре города. Он заброшен уже более 10 лет рядом с заводом Промприбором" — говорится в заметке.
На пост Максима отреагировали представители местной власти. В частности, заместитель городского головы, директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Михаил Смушак комментируя ситуацию, отметил, что вся ответственность за борьбу с грызунами лежит на владельцах участка.
Он также заявил, что муниципальная инспекция была обязана отреагировать на беспорядок и дать предписание владельцу. В целом же, по словам чиновника, в Ивано-Франковске регулярно проводятся мероприятия по дератизации на коммунальных объектах.
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