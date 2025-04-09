Кто будет главным антагонистом в 'Громовержцах': Marvel раскрыла интригу

Поклонники киновселенной Marvel наконец-то получили четкий ответ на вопрос, кто же станет главным антагонистом в будущем супергеройском боевике "Громовержцы". Студия Marvel Studios представила свежий трейлер к ленте, выход которой намечен на 1 мая 2025 года, проливая свет на мотивы создания команды и ее главного оппонента.

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Согласно представленным кадрам, новоиспеченной группе супергероев, собранной Баки Барнсом, придется столкнуться с чрезвычайно мощной и неконтролируемой угрозой.

В трейлере четко демонстрируется, что инициатором создания необычной команды "Громовержцев" стала властная и амбициозная новая глава ЦРУ, графиня Валентина Аллегра де Фонтейн, впервые представшая перед зрителями в сериале "Сокол и Зимний солдат".

Выражая сомнения в надежности уже известных героев, она решает сформировать собственный подконтрольный отряд защитников. В состав этой неординарной команды вошли персонажи с довольно темным прошлым: Джеймс Баки Барнс, известный как Зимний солдат, бывшая Черная вдова Елена Белова, Красный страж Алексей Шостаков, контроверсионный Агент США Джон Уокер, неуловимый Призрак Эйва Старр и мастер имитации.

Центральной фигурой конфликта, как стало понятно из трейлера, станет Страж – юноша Боб, обладающий невероятными сверхчеловеческими способностями. Графиня де Фонтейн планировала использовать его как управляемое оружие, однако события разворачиваются не по его сценарию. В какой-то критический момент Страж выходит из-под контроля, теряет память и трансформируется в грозную сущность, известную как Пустота. Эта безудержная сила способна превращать людей в бестелесные тени и уничтожать все вокруг, представляя колоссальную угрозу всему миру.

Кроме упомянутых исполнителей главных ролей, таких как Себастиан Стэн, Флоренс Пью и Ольга Куриленко, в фильме также появятся знакомые зрителям персонажи. Джулия Луи-Дрейфус снова воплотит образ замысловатой Валентины де Фонтейн, а Лоренс Фишберн вернется к роли Билла Фостера, которого он играл в фильме "Человек-муравей и Оса". Роль самого Боба Рейнольдса досталась талантливому Льюису Пулману.

Режиссерское кресло проекта "Громовержцы*" занял Джейк Шреер, имеющий за плечами значительный опыт в создании рекламных роликов и музыкальных видеоклипов для звезд мирового уровня, включая Кендрика Ламара и Джастина Бибера. Его дебют в полнометражном кино состоялся в 2012 году с высоко оцененной критиками научно-фантастической комедией "Робот и Фрэнк". Последней его полнометражной работой стала вышедшая в 2015 году романтическая комедия "Бумажные города".

OBOZ.UA напоминает, что первый трейлер к фильму "Громовержцы" вышел еще осенью 2024 года. В нем раскрыли актеров, сыгравших супергероев.

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