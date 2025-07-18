Кто достигнет успеха: гороскоп для каждого знака зодиака на 18 июля
Пятница, 18 июля, принесет нам хорошее настроение благодаря Луне в Тельце. Однако стоит быть внимательными и осторожными в работе с документами или счетами, поскольку Меркурий с сегодняшнего дня и до 10 августа этого года будет ретроградным. Лучше сосредоточиться на том, что нам нравится и избегать людей, которые придираются к мелочам.
Тельцу стоит найти время для близких людей, а Скорпиону сосредоточиться на обязанностях и целях, пишет NTO. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака, читайте в гороскопе.
Водолей
Вы почувствуете прилив энергии. Используйте ее для завершения своих обязанностей. Вы достигнете больше, чем ожидали.
Рыбы
Сегодня вам надо больше отдыхать и заботиться о своих потребностях, особенно перед выходными. Вам необходимо найти баланс между работой и отдыхом.
Овен
У вас возникнет много идей перед выходными. Это благоприятное время для общения и знакомств. Не бойтесь делиться своими мыслями.
Телец
Займитесь домашними делами и уделите внимание семейным отношениям. Это хороший день для общения с близкими, а также для романтического ужина с любимым человеком.
Близнецы
Вы будете уверенными в себе, поэтому проявите инициативу и воплощайте свои амбициозные планы. Это благоприятный день, чтобы показать свои способности.
Рак
Сегодня вам стоит работать в команде, ведь совместная работа даст лучшие результаты. Будьте открытыми к идеям других и сделайте шаг к сотрудничеству.
Лев
Вам стоит позаботиться о себе, своем здоровье и самочувствии. Найдите время для физической активности, прогулки или расслабляющих занятий.
Дева
Ваша интуиция сегодня будет сильной. Прислушайтесь к своему сердцу в своих делах и решениях, она подскажет лучший путь.
Весы
Это отличный день для исследований и открытия новых возможностей. Не стоит бояться риска. Вас ждут приключения.
Скорпион
Сосредоточьтесь на своих профессиональных целях и вы добьетесь успеха. Ваши усилия принесут желаемые результаты.
Стрелец
Вы почувствуете прилив творчества. И это будет до конца выходных. Это благоприятное время для хобби или искусства. Также стоит сходить в кино или театр.
Козерог
Для вас это хороший день, чтобы побыть в тишине, поразмышлять и разобраться в своих эмоциях. Проанализируйте свои мечты и планы на будущее.