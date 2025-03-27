Кто сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере: назван главный кандидат

HBO продолжает активно работать над полноформатной экранизацией вселенной Гарри Поттера. Известный британский актер и комик близок к подписанию контракта на роль Хагрида. Ник Фрост – один из последних кандидатов на ключевую роль в сериале, который готовит Warner Bros. Discovery.

Видео дня

Как сообщает Deadline, актеру могут доверить образ Рубеуса Хагрида – добродушного лесника Хогвартса и преподавателя по уходу за магическими существами. В кинофраншизе эту роль более десяти лет воплощал Робби Колтрейн, ставший для зрителей олицетворением персонажа.

Ник Фрост известен по фильмам "Зомби по имени Шон", "Конец света", "Пришелец Павел", а также по сериалу "Искатели правды" от Prime Video. В июне 2025 года актер также появится в роли в живом римейке анимационной классики "Как приручить дракона".

Параллельно, HBO ведет переговоры и с другими актерами для ключевых ролей. В частности, Джон Литгоу рассматривается как кандидат на роль Альбуса Дамблдора, Паапа Эссиед – на роль Северуса Снейпа, а Джанет МакТир – профессора Минервы МакГонагалл. Хотя эти имена еще не подтверждены официально, они уже обсуждаются в СМИ и фанатских сообществах.

Также ранее появлялась информация, что Гери Олдмен, игравший Сириуса Блэка в фильмах, не прочь снова вернуться в Хогвартс – на этот раз в роли директора. Ральф Файнс, сыгравший Волдеморта, высказал мнение, что его преемником в сериале мог бы стать Киллиан Мерфи.

Сериал, который создает HBO в партнерстве с Warner Bros., рассчитан на десять сезонов – по одному на каждую книгу Джоан Роулинг. Сценаристкой выступает Франческа Гардинер ("Наследники", "Убивая Еву"), а режиссером нескольких эпизодов станет Марк Майлод ("Игра престолов").

К разработке сериала привлечена и сама Джоан Роулинг. По словам студии, будущее шоу станет "точной адаптацией литературного первоисточника" с обновленным актерским составом и новым подходом к экранизации.

Съемки стартуют летом 2025, а премьера первого сезона запланирована на 2027 год. В настоящее время продолжается кастинг на роли главных героев – Гарри, Рона и Гермионы. По официальным данным, команда шоуранеров уже посмотрела более 32 000 юных актеров со всего мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто может сыграть Рона, Гермиону и выжившего мальчика.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.