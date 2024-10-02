Кто сыграет в экранизации бестселлера 'Люди, которых мы встречаем в отпуске': известно имена

Вскоре на экраны выйдет киноадаптация бестселлера Эмили Генри "Люди, которых мы встречаем в отпуске". Новый фильм Netflix расскажет историю Поппи (Эмили Бейдер) и Алекса (Том Блит), двух полных противоположностей, которые каждое летом на протяжении уже десяти лет вместе едут в недельный отпуск.

Видео дня

В то время как Поппи активна и общительна, Алекс более сдержан и молчалив, что приводит к недоразумениям и драме в их отношениях. Издание People сообщило первые детали об экранизации и рассказало, кто сыграет главные роли.

О чем книга и фильм

Поппи и Алекс не имеют ничего общего. Она – независимая, импульсивная и непокорная, он – воплощение спокойства и рациональности. Поппи – коммуникабельная писательница, обожающая путешествия и новые впечатления, а для учителя Алекса нет лучше досуга, чем посидеть дома с книгой.

Еще в колледже эти противоположности начали притягиваться – но не для отношений, а для дружбы. Поппи живет в Нью-Йорке, а Алекс остался в маленьком родном городке в Огайо, так что у них есть только один шанс увидеть друг друга – ежегодный недельный отпуск. Однако после инцидента во время их последнего путешествия главные герои долго не общались. Поппи скучает по Алексу и просит его о последнем совместном путешествии, и, к ее великому удивлению, он соглашается.

Идеальный баланс их дружбы подвергается испытанию, когда они начинают сомневаться в том, что было очевидно всем остальным – могут ли они быть такой же идеальной романтической парой?

Кто сыграет главные роли

Netflix объявил, что Эмили Бейдер и Том Блит исполнят главные роли, а режиссером фильма станет Бретт Гейли.

По информации Variety к актерскому составу присоединились также Сара Кэтрин Хук, Джамила Джамиль, Люсьен Лависконт, Лукас Гейдж, Майлз Гейзер, Томми К, Элис Ли, Алан Рак и Молли Шеннон.

Роман "Люди, которых мы встречаем в отпуске" опубликовало в 2021 году издательство Berkley. Книга стала номером 1 в списке бестселлеров New York Times, где в конце концов пробыла больше года, и стала самой популярной книгой Генри с более чем 2 миллионами проданных экземпляров в США.

В октябре 2022 года режиссером будущего фильма был избран Бретт Гейли, сценарий адаптировал Юлин Куанг, а продюсерами выступили Марти Боуэн, Вик Годфри и Исаак Клаузнер.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что недавно вышел трейлер фантастики, где Роберта Паттинсона то и дело убивают, от автора оскароносных "Паразитов".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.