Кто сыграет в новых "Мстителях": известны имена
Marvel Studios представила звездный актерский состав будущего фильма "Мстители: Судный день". Презентация актеров удивила многих поклонников масштабом и разнообразием присоединяющихся к этому проекту звезд.
Лента, которая станет кроссовером между Вселенной Marvel и "Люди Икс", должна выйти на экраны 1 мая 2026 года. Хотя многие актеры уже знакомы зрителям благодаря предыдущим ролям в фильмах о Мстителях и Людях Икс, несколько неожиданных возвращений в этом фильме все же стали сюрпризом, отмечает издание USA TODAY.
Актеры, которых Marvel решила пригласить для этого эпического проекта, являются звездами не только в рамках франшизы Мстителей, но и в других известных фильмах и сериях. Во время прямого эфира каждый актер был представлен отдельно, а их имена появлялись на экране рядом с креслами режиссера. Это создало любопытную атмосферу и подчеркнуло важность каждого участника проекта.
Создатели фильма уже заявили, что "Судный день" станет не только продолжением истории Мстителей, но и объединением персонажей из разных кинематографических вселенных, включая популярную серию "Люди Икс".
Среди главных звезд, присоединившихся к новому фильму, можно увидеть Криса Гемсворта, Ванессу Кирби, Энтони Маки, Себастьяна Стена и Поля Рудда, а также многих других. Знаковыми для фанатов будут возвращение актеров, изображающих персонажей из "Людей Икс", в частности, Патрика Стюарта как Чарльза Ксавьера и Яна Маккеллена как Магнето. Это позволяет зрителям наблюдать за сочетанием любимых героев разных франшиз.
Среди новых актеров, присоединившихся к "Мстителям", можно увидеть и звезд таких фильмов, как "Фантастическая четверка", "Тор", "Черная пантера" и "Шан-Чи". К примеру, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах, Джозеф Квинн и Педро Паскаль дебютируют в ролях Сью Шторм, Бена Гримма, Джонни Сторма и Рида Ричардса соответственно. Также в фильме появятся и знакомые персонажи, в частности Симу Лю как Шан-Чи, Теноч Хуэрта Мехия как Намор и Летиция Райт как Шури.
Особое место в составе актеров занимают и звезды, уже давно не появлявшиеся в ролях своих персонажей. Так, Патрик Стюарт и Ян Маккеллен возвращаются в роли Чарльза Ксавьера и Магнето, а также воскрешают свое участие в истории Людей Икс. Этот актерский состав создает атмосферу ностальгии для фанатов старых частей франшизы.
"Мстители: Судный день" полный список актеров
- Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума.
- Крис Хемсворт в роли Тора
- Ванесса Кирби в роли Сью Шторм
- Ханна Джон-Камен в роли Призрака
- Том Хиддлстон в роли Локи
- Патрик Стюарт в роли профессора Икс
- Иен Мак-Келлен в роли Магнето
- Алан Камминг в роли Курта Вагнера
- Ребекка Ромейн в роли Мистик
- Джеймс Марсден в роли Циклопа
- Ченнинг Татум в роли Гамбита
- Педро Паскаль в роли Рида Ричардса
- Энтони Маки в роли Капитана Америки
- Себастьян Стэн в роли "Баки" Барнса
- Летиция Райт в роли Черной Пантеры
- Пол Радд в роли Человека-муравья
- Флоренс Пью в роли Елены Беловой
- Келси Греммер в роли Зверя
- Льюис Пуллман в роли Стража
- Дэнни Рамирес в роли Сокола
- Джозеф Квинн в роли Джонни Шторма
- Дэвид Харбор в роли Красного Телохранителя
- Уинстон Дьюк в роли М'Бака
- Ваятт Расселл в роли агента США
- Теноч Уэрта Мехия в роли Намора
- Эбон Мосс-Бахрак в роли Существа
- Симу Лю в роли Шанг-Чи
Известно, что некоторые персонажи в "Мстителях" могут быть представлены в эпизодических ролях, и это добавляет еще больше интриги в будущий фильм.
OBOZ.UA ранее писал, что Роберт Дауни-младший появится в "Мстителях" в новой роли.
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