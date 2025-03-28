Кто сыграет в новых 'Мстителях': известны имена

Marvel Studios представила звездный актерский состав будущего фильма "Мстители: Судный день". Презентация актеров удивила многих поклонников масштабом и разнообразием присоединяющихся к этому проекту звезд.

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Лента, которая станет кроссовером между Вселенной Marvel и "Люди Икс", должна выйти на экраны 1 мая 2026 года. Хотя многие актеры уже знакомы зрителям благодаря предыдущим ролям в фильмах о Мстителях и Людях Икс, несколько неожиданных возвращений в этом фильме все же стали сюрпризом, отмечает издание USA TODAY.

Актеры, которых Marvel решила пригласить для этого эпического проекта, являются звездами не только в рамках франшизы Мстителей, но и в других известных фильмах и сериях. Во время прямого эфира каждый актер был представлен отдельно, а их имена появлялись на экране рядом с креслами режиссера. Это создало любопытную атмосферу и подчеркнуло важность каждого участника проекта.

Создатели фильма уже заявили, что "Судный день" станет не только продолжением истории Мстителей, но и объединением персонажей из разных кинематографических вселенных, включая популярную серию "Люди Икс".

Среди главных звезд, присоединившихся к новому фильму, можно увидеть Криса Гемсворта, Ванессу Кирби, Энтони Маки, Себастьяна Стена и Поля Рудда, а также многих других. Знаковыми для фанатов будут возвращение актеров, изображающих персонажей из "Людей Икс", в частности, Патрика Стюарта как Чарльза Ксавьера и Яна Маккеллена как Магнето. Это позволяет зрителям наблюдать за сочетанием любимых героев разных франшиз.

Среди новых актеров, присоединившихся к "Мстителям", можно увидеть и звезд таких фильмов, как "Фантастическая четверка", "Тор", "Черная пантера" и "Шан-Чи". К примеру, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бахрах, Джозеф Квинн и Педро Паскаль дебютируют в ролях Сью Шторм, Бена Гримма, Джонни Сторма и Рида Ричардса соответственно. Также в фильме появятся и знакомые персонажи, в частности Симу Лю как Шан-Чи, Теноч Хуэрта Мехия как Намор и Летиция Райт как Шури.

Особое место в составе актеров занимают и звезды, уже давно не появлявшиеся в ролях своих персонажей. Так, Патрик Стюарт и Ян Маккеллен возвращаются в роли Чарльза Ксавьера и Магнето, а также воскрешают свое участие в истории Людей Икс. Этот актерский состав создает атмосферу ностальгии для фанатов старых частей франшизы.

"Мстители: Судный день" полный список актеров

Роберт Дауни-младший в роли Доктора Дума.

Крис Хемсворт в роли Тора

Ванесса Кирби в роли Сью Шторм

Ханна Джон-Камен в роли Призрака

Том Хиддлстон в роли Локи

Патрик Стюарт в роли профессора Икс

Иен Мак-Келлен в роли Магнето

Алан Камминг в роли Курта Вагнера

Ребекка Ромейн в роли Мистик

Джеймс Марсден в роли Циклопа

Ченнинг Татум в роли Гамбита

Педро Паскаль в роли Рида Ричардса

Энтони Маки в роли Капитана Америки

Себастьян Стэн в роли "Баки" Барнса

Летиция Райт в роли Черной Пантеры

Пол Радд в роли Человека-муравья

Флоренс Пью в роли Елены Беловой

Келси Греммер в роли Зверя

Льюис Пуллман в роли Стража

Дэнни Рамирес в роли Сокола

Джозеф Квинн в роли Джонни Шторма

Дэвид Харбор в роли Красного Телохранителя

Уинстон Дьюк в роли М'Бака

Ваятт Расселл в роли агента США

Теноч Уэрта Мехия в роли Намора

Эбон Мосс-Бахрак в роли Существа

Симу Лю в роли Шанг-Чи

Известно, что некоторые персонажи в "Мстителях" могут быть представлены в эпизодических ролях, и это добавляет еще больше интриги в будущий фильм.

OBOZ.UA ранее писал, что Роберт Дауни-младший появится в "Мстителях" в новой роли.

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