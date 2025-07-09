Кто такой настоящий Сонни Хейс и какая история F1 вдохновила фильм 'Формула 1' с Брэдом Питтом

Новый фильм "Формула-1" с Брэдом Питтом в главной роли уже привлек внимание поклонников автоспорта. Актер играет вымышленного персонажа Сонни Гейза – бывшего пилота Формулы-1, который после серьезной аварии возвращается в большой спорт, чтобы помочь новичку Джошуа Пирсу.

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Впрочем, за вымышленным образом стоит вполне реальное вдохновение – истории гонщиков, которые оставили глубокий след в истории автоспорта. Детали рассказало издание Esquire.

Успех фильма "Формула 1"

Фильм "Формула-1" за первые 10 дней проката собрал 293 миллиона долларов, став самым кассовым проектом Apple среди пяти их релизов. Он обошел по кассовым сборам даже такие масштабные картины, как "Убийцы цветочной луны" (158 млн) и "Наполеон" (221 млн). Лента считается переломным моментом в кинотеатральной стратегии Apple.

Несмотря на обнадеживающий старт, фильм еще далек от прибыльности. Бюджет ленты превысил 250 миллионов долларов, поэтому для покрытия расходов нужны стабильные продажи в долгосрочной перспективе. Впрочем, хорошие отзывы критиков, формат IMAX и высокая заинтересованность аудитории помогают удерживать фильм в прокате, в том числе на премиальных экранах.

Зрителей привлекает реалистичное погружение в мир Формулы-1: съемки проходили на настоящих трассах, операторы использовали иммерсивные камеры IMAX.

Был ли у Сонни Хейза реальный прототип

Хотя Гейз – персонаж художественный, его биография отсылает к реальным событиям. Прообразом Сонни Хейза считается Мартин Доннелли – британский пилот, чья карьера завершилась после ужасной аварии на трассе в испанском Хересе в 1990 году. Его болид Lotus столкнулся с барьером на скорости 280 км/ч, после чего Доннелли провел несколько минут без сознания посреди трассы, а медики зафиксировали тяжелые травмы ног. Несмотря на реабилитацию, он больше не смог вернуться к соревнованиям в Формуле-1, но остался в автоспорте как тренер и стюард.

Сюжет также содержит намеки на аварии, шокировавшие фанатов: в частности инцидент с Роменом Грожаном на Гран-при Сахира 2020 года, когда болид загорелся после столкновения, а также легендарную катастрофу Ники Лауды на Нюрбургринге 1976-го. Оба события стали знаковыми в истории безопасности автоспорта.

Не менее важным элементом ленты является сложная динамика между главными героями. Здесь можно провести параллель с реальным соперничеством между Льюисом Гамильтоном и Фернандо Алонсо во время сезона 2007 года в McLaren – борьбой, которая отметилась напряжением, скандалами и историческим разрывом. Именно Гамильтон выступает исполнительным продюсером фильма, обеспечивая достоверность технической и эмоциональной составляющей.

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