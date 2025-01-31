Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Путешествие на поезде позволяет насладиться пейзажами и почувствовать настоящую атмосферу страны, через которую вы проезжаете. От старинных замков Франции до зеленых холмов Швейцарии, от изысканных городов Германии до туманных просторов Шотландии – поездка на поезде откроет панорамы, способные поразить даже самых требовательных путешественников.

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Европейские железнодорожные системы известны эффективностью и быстротой. Благодаря высокоскоростным поездам, таким как французский TGV, итальянский Frecciarossa или немецкий ICE, вы можете легко преодолевать большие расстояния между городами всего за несколько часов. Издание LonelyPlanet рассказало о самых живописных маршрутах Европы.

Le Petit Train Jaune через Вильфранш-де-Конфлан, Франция

Le Petit Train Jaune (Маленький Желтый Поезд) – это узкоколейный поезд, курсирующий с 1910 года, и предлагает незабываемое путешествие по живописным горным пейзажам, пролегая через многочисленные тоннели и мосты. Одним из важнейших пунктов его маршрута является волшебный городок Вильфранш-де-Конфлан.

Вильфранш-де-Конфлан – это средневековый город, сохранивший свой неповторимый шарм. Он известен фортификационными сооружениями, узкими улочками, вымощенными брусчаткой и атмосферой покоя. Город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре и историческому значению.

Железная дорога Белград-Бар, Сербия и Черногория

Железная дорога Белград-Бар – это инженерный подвиг и одна из самых живописных железных дорог Европы. Она соединяет столицу Сербии, Белград, с черногорским портом Бар на Адриатическом море. Эта железная дорога является настоящим вызовом для инженеров и незабываемым путешествием для путешественников.

Bernina Express, Швейцария

Это прекрасная возможность насладиться горами, ледниками, ущельями, водопадами, озерами и бесконечными еловыми лесами, которые можно увидеть сквозь панорамные окна швейцарского экспресса Bernina Express. Этот узкоколейный поезд, доезжающий из Кур в Граубюндене до Тирано на севере Италии примерно за четыре часа, часто занимает первое место в опросах о самых красивых железнодорожных маршрутах

Помимо феноменального альпийского ландшафта сама железная дорога является шедевром инженерии начала ХХ века, ведь проложена через 55 тоннелей и 196 мостов.

Линия "Сердце Уэльса", Уэльс и Англия

Линия "Сердце Уэльса" (Heart of Wales Line) – это живописная железнодорожная линия, которая проходит через Уэльс, соединяя города Шрусбери в Англии и Суонси в Уэльсе. Эта линия является одной из самых красивых в Великобритании, предлагая пассажирам уникальную возможность насладиться увлекательными видами на валлийские горы, долины и деревни.

Путешествие по линии "Сердце Уэльса" – это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться спокойной атмосферой валлийской провинции. Поезда на этой линии оборудованы комфортными сиденьями, большими окнами и часто имеют вагоны-рестораны. На многих станциях есть пешеходные маршруты, чтобы исследовать окрестности.

Маршрут Мюнхен – Венеция по Бреннерской железной дороге

Бреннерская железная дорога привлекательна по двум ключевым причинам: горы и вино. Возможно, есть и другие технически удивительные высотные поезда, но это был первый, пересекший Альпы в 1860-х годах.

Проезжая через Альпы, вы сможете насладиться потрясающими видами гор, долин, озер и лесов. Современные поезда обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров: удобные сиденья, кондиционирование, розетки для зарядки гаджетов и вагоны-рестораны. Во время удивительно быстрого однодневного путешествия вы проезжаете через три страны – Германию, Австрию и Италию – и спускаетесь от снежной линии до уровня моря.

Карлайл, Англия

Карлайл, город на крайнем северо-западе Англии, является важным железнодорожным узлом, соединяющим этот регион с другими частями страны. Первые железнодорожные линии появились здесь в XIX веке, что способствовало развитию промышленности, торговли и туризма в регионе.

Английская линия от Сеттла до Карлайла подарит невероятные впечатления. Будучи частью сети британских железных дорог и обслуживая регулярные магистральные поезда, железная дорога имеет двойную жизнь, поскольку часто организует "паровые рейсы" и, реже, "паровые магистрали".

Линия Кайла Лохалша, Шотландия

Линия Кайла Лохалша (англ. Kyle of Lochalsh Line) соединяет шотландский материк с островом Скай. Она проходит через живописные пейзажи, туннели и мосты, предлагая пассажирам незабываемые виды на горы, озера и море.

Строительство линии было завершено в XIX веке, и с тех пор она стала важным транспортным узлом, соединяющим материковую часть Шотландии с отдаленными районами острова Скай. Железная дорога сыграла значительную роль, способствуя развитию туризма и местной экономики. Путешествуя поездом, пассажиры могут наслаждаться видами на Лох-Каррон, горы Кьюрайн и природными ландшафтами Шотландии.

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