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Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Алина Милсент
NewsLife
4 минуты
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Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Путешествие на поезде позволяет насладиться пейзажами и почувствовать настоящую атмосферу страны, через которую вы проезжаете. От старинных замков Франции до зеленых холмов Швейцарии, от изысканных городов Германии до туманных просторов Шотландии – поездка на поезде откроет панорамы, способные поразить даже самых требовательных путешественников.

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Европейские железнодорожные системы известны эффективностью и быстротой. Благодаря высокоскоростным поездам, таким как французский TGV, итальянский Frecciarossa или немецкий ICE, вы можете легко преодолевать большие расстояния между городами всего за несколько часов. Издание LonelyPlanet рассказало о самых живописных маршрутах Европы.

Le Petit Train Jaune через Вильфранш-де-Конфлан, Франция

Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Le Petit Train Jaune (Маленький Желтый Поезд) – это узкоколейный поезд, курсирующий с 1910 года, и предлагает незабываемое путешествие по живописным горным пейзажам, пролегая через многочисленные тоннели и мосты. Одним из важнейших пунктов его маршрута является волшебный городок Вильфранш-де-Конфлан.

Вильфранш-де-Конфлан – это средневековый город, сохранивший свой неповторимый шарм. Он известен фортификационными сооружениями, узкими улочками, вымощенными брусчаткой и атмосферой покоя. Город является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря своей уникальной архитектуре и историческому значению.

Железная дорога Белград-Бар, Сербия и Черногория

Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Железная дорога Белград-Бар – это инженерный подвиг и одна из самых живописных железных дорог Европы. Она соединяет столицу Сербии, Белград, с черногорским портом Бар на Адриатическом море. Эта железная дорога является настоящим вызовом для инженеров и незабываемым путешествием для путешественников.

Bernina Express, Швейцария

Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Это прекрасная возможность насладиться горами, ледниками, ущельями, водопадами, озерами и бесконечными еловыми лесами, которые можно увидеть сквозь панорамные окна швейцарского экспресса Bernina Express. Этот узкоколейный поезд, доезжающий из Кур в Граубюндене до Тирано на севере Италии примерно за четыре часа, часто занимает первое место в опросах о самых красивых железнодорожных маршрутах

Помимо феноменального альпийского ландшафта сама железная дорога является шедевром инженерии начала ХХ века, ведь проложена через 55 тоннелей и 196 мостов.

Линия "Сердце Уэльса", Уэльс и Англия

Линия "Сердце Уэльса" (Heart of Wales Line) – это живописная железнодорожная линия, которая проходит через Уэльс, соединяя города Шрусбери в Англии и Суонси в Уэльсе. Эта линия является одной из самых красивых в Великобритании, предлагая пассажирам уникальную возможность насладиться увлекательными видами на валлийские горы, долины и деревни.

Путешествие по линии "Сердце Уэльса" – это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться спокойной атмосферой валлийской провинции. Поезда на этой линии оборудованы комфортными сиденьями, большими окнами и часто имеют вагоны-рестораны. На многих станциях есть пешеходные маршруты, чтобы исследовать окрестности.

Маршрут Мюнхен – Венеция по Бреннерской железной дороге

Бреннерская железная дорога привлекательна по двум ключевым причинам: горы и вино. Возможно, есть и другие технически удивительные высотные поезда, но это был первый, пересекший Альпы в 1860-х годах.

Проезжая через Альпы, вы сможете насладиться потрясающими видами гор, долин, озер и лесов. Современные поезда обеспечивают высокий уровень комфорта для пассажиров: удобные сиденья, кондиционирование, розетки для зарядки гаджетов и вагоны-рестораны. Во время удивительно быстрого однодневного путешествия вы проезжаете через три страны – Германию, Австрию и Италию – и спускаетесь от снежной линии до уровня моря.

Карлайл, Англия

Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Карлайл, город на крайнем северо-западе Англии, является важным железнодорожным узлом, соединяющим этот регион с другими частями страны. Первые железнодорожные линии появились здесь в XIX веке, что способствовало развитию промышленности, торговли и туризма в регионе.

Английская линия от Сеттла до Карлайла подарит невероятные впечатления. Будучи частью сети британских железных дорог и обслуживая регулярные магистральные поезда, железная дорога имеет двойную жизнь, поскольку часто организует "паровые рейсы" и, реже, "паровые магистрали".

Линия Кайла Лохалша, Шотландия

Куда поехать поездом в Европе: самые живописные маршруты

Линия Кайла Лохалша (англ. Kyle of Lochalsh Line) соединяет шотландский материк с островом Скай. Она проходит через живописные пейзажи, туннели и мосты, предлагая пассажирам незабываемые виды на горы, озера и море.

Строительство линии было завершено в XIX веке, и с тех пор она стала важным транспортным узлом, соединяющим материковую часть Шотландии с отдаленными районами острова Скай. Железная дорога сыграла значительную роль, способствуя развитию туризма и местной экономики. Путешествуя поездом, пассажиры могут наслаждаться видами на Лох-Каррон, горы Кьюрайн и природными ландшафтами Шотландии.

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