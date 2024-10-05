Куда поехать поклонникам приключений: 10 интересных направлений

Для многих отпуск – это расслабляющий отдых у бассейна или на пляже, но есть множество прекрасных мест, для тех, кто предпочитает активный отдых и любит открывать для себя новые культуры. Именно там можно увлекательно провести свободное время, получив новые яркие впечатления.

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Эти места можна найти как в Европе, так и за ее пределами. О десяти невероятных локациях для любителей приключений читайте в материале OBOZ.UA.

Фьорды Норвегии

В Норвегии великое множество потрясающих мест для путешественников. Это очаровательные деревни, яркие города, захватывающие дух пейзажи. Наиболее популярны среди туристов норвежские фьорды – длинные узкие морские заливы с извилистыми горными дорогами и множеством водопадов.

Жемчужиной фьордов Норвегии считается Гейрангер-фьорд в регионе Суннмере в губернии Мере-ог-Ромсдал – это место находится под охраной ЮНЕСКО.

Оркнейские острова, Шотландия

Оркнейские острова – архипелаг у северо-восточного побережья Шотландии. Окутанные тайнами и легендами, они считаются одним из самых захватывающих мест для прибрежных прогулок в Великобритании, если не в мире.

Оркнейские острова – уникальный уголок с древними сооружениями и каменными образованиями, относящимися к периоду неолита.

Искатели приключений, которые увлекаются археологией, будут очарованы этим историческим местом. Кроме того, туристам придутся по душе захватывающие прогулки по скалам, гостеприимство местного населения и удаленное местоположения, которое заставит почувствовать себя на краю света.

Стамбул, Турция

Стамбул полон колорита и очарования. Находящийся здесь знаменитый Гранд-базар (или Крытый рынок) является лабиринтом рынков, в котором можно заблудиться.

Для тех, кто хочет попробовать необычную ночную жизнь, есть множество мест, которые можно посетить в Стамбуле – от освещенного фонтана парка Султанахмет до Галатской башни.

Также здесь есть питейные заведения в старых крепостях и древних стенах, а также крыши вдоль Босфора, с которых открываются невероятные виды.

Гренада, Испания

Гренада – столица провинции Гранада в составе автономного сообщества Андалусия, что на юге Испании. Есть что-то магическое в этом средневековом городе с величественным музеем Альгамбра у подножия гор Сьерра-Невада (архитектурный и парковый ансамбль, памятник мавританской архитектуры и исламского мисцизма 13–14 веков, бывшая резиденция эмиров династии Насридов правителей Гранадского эмирата).

Гренада – идеальное место для искателей приключений. Пешеходные тропы вокруг этого исторического города предлагают впечатляющие виды на сказочные башни и древнюю крепость Альгамбры.

Основной поток туристов в Гренаду приходится на разгар лета, а весна и осень подойдут для тех, кто предпочитают тишину и прохладу.

Элла, Шри-Ланка

Элла – город в нагорной части Шри-Ланки, в составе округа Бадулла провинции Ува. Поезд из древнего города Канди в Эллу – один из самых известных в мире, ведь из его огромных окон открываются потрясающие виды на захватывающий ландшафт Шри-Ланки: на холмы и чайные плантации, пышные зеленые долины и величественные горы, окутанные туманом.

По пути можно насладиться чаем и местными закусками, но если вы сядете на поезд в Канди, может быть трудно найти место на долгое восьмичасовое путешествие. Поэтому туристам рекомендуют садиться на поезд в городе Нувара-Элия – это более тихая остановка на этой же линии, в трех-четырех часах езды от Эллы.

Бухта Халонг, Вьетнам

Халонг – бухта Тонкинского залива Южно-китайского моря, которая вдается в восточное побережье Вьетнама на территории провинции Куангнинь. Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, чрезвычайно популярна среди туристов.

Путешествие на лодке по заливу Халонг непременно порадует любителя невероятных океанских видов. Лучший способ увидеть этот потрясающий уголок Вьетнама – с воды (выбор разнообразен – от небольших лодок до настоящих круизов), проплывая вокруг известняковых островов залива с характерными зелеными вершинами.

Сиемреап, Камбоджа

Сиемреап – провинция и административный центр на северо-западе Камбоджи. Расположенные здесь храмы Ангкор-Ват являются одним из самых впечатляющих сооружений в мире.

Сиемреип может многое предложить с точки зрения колоритной уличной еды юго-восточной Азии и веселых коктейльных баров, где собираются вместе туристы и местные жители.

После путешествия к Ангкор-Ват и в Сиемреап стоит отправиться на юго-запад от столицы Пномпень – в путешествие вдоль прекрасной реки Татай, где можно полюбоваться впечатляющими Кардамоновыми горами.

Рим, Италия

На фоне других городов Европы Рим обладает ярким темпераментом, который придется по душе любителям приключений. Особенно тем, кто любит исследовать кулинарные предложения разных уголков мира.

Прогуляйтесь по традиционным итальянским площадям (пьяццам) Рима и насладитесь спритцем (венецианский коктейль на основе игристого вина, который обычно подается в качестве аперитива) и свежей пастой, любуясь невероятной архитектурой этого древнейшего города.

Альберта, Канада

Альберта – одна из десяти провинций Канады. Здесь расположен знаменитый национальный парк Банф, который считается одним из самых красивых в стране.

Огромные озера, густые леса и заснеженные скалы создают впечатляющие виды.

В Альберте находится более 600 озер, поэтому у туристов здесь не бывает недостатка в потрясающих пешеходных маршрутах.

Уитсанди, Австралия

Уитсанди – тихоокеанский архипелаг в Коралловом море к северо-востоку от Квинсленда в Австралии, воплощение белоснежных песчаных пляжей с нетронутыми ландшафтами.

Для любителей приключений здесь предлагают туры на сигвеях, катание на гидроциклах, круизы на закате, морской каякинг и даже прыжки с парашютом, которые идеально подойдут любителям природы.

Близость к Большому Барьерному рифу означает, что это место идеально подходит для дайвинга и снорклинга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о направлении для доступного отдыха в Европе, которое поражает архитектурой и пейзажами. Здесь путешественникам удастся найти баланс между красотой, ценами и удобством.