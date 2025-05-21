Куда поехать в Азии: варианты для летнего отдыха: варианты для летнего отдыха

Лето традиционно является пиковым сезоном для путешествий, а спрос на туристические направления в Азии демонстрирует интересные тенденции. И хотя часть путешественников до сих пор выбирает проверенные маршруты, другие смело открывают для себя новые города, ранее остававшиеся в тени соседей-гигантов.

Видео дня

Отчет Mastercard, основанный на данных о транзакциях, бронировании и изменениях мобильности, очертил четкую картину того, какие города в регионе приобретают наибольшую популярность в летний сезон. Эти направления объединяет одно – они предлагают уникальный опыт: сочетание современной инфраструктуры, гастрономии, культуры, истории и удобной логистики.

Сеул, Южная Корея

Сеул стал одним из самых популярных гастрономических направлений. Все больше туристов путешествуют в Южную Корею, чтобы попробовать аутентичные блюда – от мяса на гриле до блюд с насыщенными специями.

Однако Сеул – это не только кухня. Город привлекает поклонников технологий, истории и фанатов K-pop. Туристам доступны ночные караоке-бары, исторические кварталы и современная инфраструктура. Большую роль играет и удобная транспортная логистика.

Шанхай, Китай

После нескольких лет ограничений интерес к Китаю снова растет. Государственный департамент США снизил уровень предостережений относительно поездок в страну, а Шанхай стал самым привлекательным китайским городом среди путешественников этим летом, опередив даже Гонконг.

Шанхай – это симбиоз истории и футуризма. Здесь сочетаются современные небоскребы и традиционные районы, такие как Наньши, с рынками, уличной едой и храмами. Город известен эффективной системой метро, позволяющей быстро передвигаться с минимальными затратами.

Осака, Япония

Осака неожиданно стала главным открытием рейтинга. Ее часто выбирают как дополнение к поездке в Токио или как отдельный маршрут. Город привлекает современным искусством и развитой гастрономической культурой – именно здесь, в "кухне нации", можно попробовать лучшие блюда японской уличной кухни.

Особое впечатление производит район Дотонбори с его яркими вывесками, каналами и атмосферой ночной жизни. Отсутствие чрезмерных культурных барьеров делает пребывание в городе комфортным даже для неопытных туристов.

Токио, Япония

Токио традиционно остается лидером среди азиатских направлений. Это самый большой город мира, который сочетает инновации, традиции, уникальную культуру и множество туристических форматов – от исторических храмов и отелей с роботами до тематических кафе и ночных развлечений.

В Токио турист найдет все: гастрономические кварталы, технологические новинки, тематические развлечения и атмосферу мегаполиса, не похожего ни на один другой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о семи лучших направлениях для летнего отпуска.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.