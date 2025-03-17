Куда поехать в Бельгии: места для лучшего отдыха

Часто путешественники предпочитают популярные европейские направления – Францию или Испанию, несправедливо обходя Бельгию. Однако эта небольшая страна скрывает множество заслуживающих внимания мест. Бельгия поражает многогранностью: она сочетает исторические традиции с современным ритмом жизни, а компактные размеры позволяют легко передвигаться между выдающимися локациями.

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Бельгия заслуживает того, чтобы быть в списке must-visit для каждого путешественника. Эксперты Lonely Planet рассказали о местах незабываемого отдыха.

Провинция Намюр

Расположенная в сердце Валлонии, провинция Намюр славится волшебными ландшафтами, объединяющими речные долины, холмы и скалистые массивы Арденн.

Динан, один из самых живописных городков региона, завораживает средневековой архитектурой и величественной цитаделью, возвышающейся над рекой. Посетители могут насладиться прогулками по городу, по речным круизам и подняться по канатной дороге к крепости, чтобы осмотреть потрясающие виды. Обязательно стоит отведать местный деликатес Couque de Dinant – печенье на основе меда и муки.

Лиерн – еще один тихий городок Намюра, известный своим гастрономическим шедевром – рестораном L'Air du Temps. Расположенный в отреставрированном фермерском доме среди живописных садов, он предлагает изысканные блюда из локальных продуктов, в частности знаменитых улиток Petits-Gris de Namur.

Именно в Намюре, столице региона, расположена одна из самых больших крепостей Европы, а также музей Фелисьена Ропса, посвященный творчеству скандального бельгийского художника XIX века.

Брюссель

Брюссель – не только политический центр Европы, но и город, поражающий своим культурным наследием и динамичной атмосферой.

Любители искусства могут посетить Королевский музей изобразительного искусства, где находится музей Магритта, посвященный одному из самых известных сюрреалистов мира. Стоит также заглянуть в BOZAR – современный художественный центр, поражающий экспозициями и архитектурой.

Брюссель очаровывает своей архитектурой, особенно на Гран-Плас, площади, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поклонникам шопинга стоит посетить брюссельские блошиные рынки, в частности Же-де-Баль, где можно найти уникальные антикварные вещи.

Для гурманов Брюссель – настоящий рай. В Délirium Café можно отведать более 2000 сортов бельгийского пива, а уличные киоски frietkot предложат классический бельгийский картофель фри. Обязательно стоит попробовать изысканный шоколад Pierre Marcolini и традиционные брюссельские вафли в Maison Dandoy.

Брюгге

Брюгге – это город, напоминающий волшебную сказку. Его мощеные улочки, средневековые каналы и историческая архитектура занесены в список ЮНЕСКО.

Чтобы по-настоящему почувствовать дух города, стоит прогуляться по его центральным площадям – Маркт и Бург, прокатиться на лодке по каналам или подняться на Белфорт, откуда открывается невероятная панорама. Арт-ценителям следует посетить Groeningemuseum, где собраны шедевры фламандских мастеров.

Антверпен

Антверпен – столица бельгийской моды, где творили такие известные дизайнеры как Мартин Маржела и Дрис Ван Нотен. Его модный квартал наполнен бутиками, а MoMu – один из ведущих музеев моды в Европе.

Кроме того, Антверпен очаровывает контрастным сочетанием современной архитектуры и исторических памятников. Особое внимание следует уделить Антверпенскому портовому дому.

Гент

Гент совмещает средневековое наследие и современный молодежный дух. Это город с одной из самых активных музыкальных сцен в Европе, получивший статус Креативного города музыки ЮНЕСКО.

С 2009 года здесь проводятся многочисленные концерты, а творческие просторы, например Vooruit Art Center, привлекают любителей искусства со всего мира.

Национальный парк Хоге Кэмпен

Единственный национальный парк Бельгии – настоящая находка для путешественников, любящих пешие прогулки и велосипедные маршруты. Расположенный на месте бывшей угледобывающей зоны, парк сегодня удивляет своей экосистемой и уникальными пейзажами.

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