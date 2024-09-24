Куда поехать в девичий отпуск: лучшие идеи для уик-энда

Отпуск с подругами – особенное событие для каждой девушки. Это безмятежное время с близким человеком, который принимает тебя полностью, всегда хочется наполнить яркими событиями, которые станут теплыми воспоминаниями.

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Однако выкроить хотя бы полную неделю для такого отдыха выходит не всегда. И часто девушки пытаются организовать себе хотя бы совместный уик-энд. Издание Woman and Home рассказало о лучших местах, куда можно отправиться с подругами в короткую поездку. Мы выбрали из них интересные, но не самые нагруженные туристами направления.

Марракеш, Марокко

Пока Европа страдает от туристов, эта африканская страна с радостью принимает новых посетителей. Марракеш является отличным вариантом для весеннего или осеннего путешествия, ведь в это время здесь тепло, но не жарко. Роскошные отели города предлагают отличные условия размещения и люксовые СПА с хамамами. Обязательно посетите местные рынки, где можно обнаружить множество красивых предметов для дома и сувениров.

Берлин, Германия

Это отличный выбор города, если вам нужна интересная история, достопримечательности и бурная энергия. Развитая система общественного транспорта в Берлине позволяет легко и доступно добраться из пункта А до пункта Б. И не пропустите множество модных шоколадных магазинов, предлагающих вкусные закуски, чтобы вы могли забрать их домой, чтобы угостить близких.

Эдинбург, Шотландия

Добраться до Эдинбурга и обратно можно на поезде, что сейчас модно, ведь это экологический вид транспорта. К тому же позволяет расширить уикенд – вы сможете поработать в пятницу и понедельник с помощью вайфая в вагоне. Обязательно осмотрите достопримечательности города – историческую Королевскую Милю, Эдинбургский замок и полюбуйтесь видами с холма Артурс-Сит.

Сплит, Хорватия

Идеальные выходные у моря – именно для этого был создан хорватский Сплит. Проведите утро, поднимаясь в лесной парк Марьян, а затем спуститесь в город утолить голод в многочисленных ресторанах традиционной кухни. Не забудьте выделить время, чтобы исследовать местный дворец, и если вам захочется на пляж, город предлагает несколько уютных мест на выбор.

Корнуол, Великобритания

Если вы хотите провести полноценный отпуск на берегу моря, это место для вас. Забронируйте уютный дом и выделите немного времени, чтобы выпить чашку чая со сливками и насладиться умиротворяющим видом на море. Для любителей истории и архитектуры по Корнуолу разбросаны разные замки и руины, открытые для посетителей. Если вам нравятся активные виды отдыха, отправляйтесь к морю – там вы найдете немало развлечений по душе.

Бордо, Франция

Тем, кто хочет посмаковать лучшим в мире вином, путь лежит именно сюда. Небольшой город с красивой архитектурой, роскошными садами и малоизвестными достопримечательностями предлагает более тихий отдых, чем ультрапопулярный Париж. Однако вы получите похожую атмосферу, отличную местную кухню и возможность посетить с экскурсией виноградники.

Будапеш, Венгрия

Прекрасный городской отдых, который поглотит вас на все выходные. Будапешт состоит из двух районов – Буды и Пешта, каждый из которых предлагает свое. Посетите Буду, чтобы посетить Будайский замок и церковь Матьяша, а Пешт откроет вам бары, рестораны и интересные пешеходные дорожки. Между ними лежит живописная река Дунай, с которой открываются фантастические виды.

Брюгге, Бельгия

Крупнейший город Бельгии, Брюгге, предлагает вкусную еду, множество музеев и огромное количество пива. Посетите римско-католическую базилику, чтобы насладиться моментом тишины и красоты, и осмотрите здания в центре города, чтобы по-настоящему ощутить это место. Обязательно совершите круиз по каналам, чтобы составить полное впечатление о Брюгге.

Валетта, Мальта

Столица Мальты, Валлетта, известна своими достопримечательностями, музеями, дворцами и величественными церквями. Небольшой город, окруженный стеной, можно легко обойти за одни выходные. Также здесь есть пляжи для тех, кто хочет расслабиться у моря, лагуны для любителей плавания, а также скалы и холмы для наблюдения за природой и погружения в нее.

Рейкьявик, Исландия

Рейкьявик – самая северная столица в мире и не то место, куда стоит ехать, если вы ищете тёплую погоду. Но если вы хотите увидеть привлекательные достопримечательности, расслабиться и почувствовать космополитическую атмосферу, посетить некоторые из самых красивых природных зон в мире и получить возможность увидеть северное сияние (если вы немного отойдете от города), то это место для вас.

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