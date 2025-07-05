Куда поехать в Европе осенью: идеи для сентября

Начало осени — это тот период, когда Европа открывается с новой стороны: множество знаковых мест уже свободны от толп, а природа начинает играть теплыми красками. Сентябрь идеально подходит для неспешных прогулок, гастрономических открытий и знакомства с аутентичными регионами.

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В это время отели становятся доступнее, а атмосфера — более расслабленной. От деревень Англии до турецкого побережья и румынских гор — Европа предлагает немало вариантов для незабываемого отдыха. OBOZ.UA предлагает шесть самых интересных направлений для осеннего путешествия, выбранных экспертами Lonely Planet.

Котсуолдс, Великобритания

Сентябрьское солнце дарит Котсуолдсу мягкий золотистый свет, в котором деревни из светло-песчаного камня выглядят сказочно. Туристический ажиотаж уже спадает, поэтому можно спокойно наслаждаться живописными маршрутами и посетить дендрарии Вестонберт и Батсфорд, где листья начинают покрываться осенними красками. Любимые места, например Буртон-он-зе-Уотер, становятся менее людными. В то же время регион остается активным: многочисленные тропы, включая 164-километровый маршрут Cotswold Way, соединяют очаровательные городки и предлагают прекрасные виды.

Истрия, Хорватия

Сентябрь — сезон трюфелей, сбора винограда и кулинарных праздников на истрийском полуострове. Идеальный вариант — исследовать регион на велосипеде, путешествуя от побережья до средневековых деревень на холмах. Ровинь манит венецианской архитектурой, а Пула — древнеримским амфитеатром. Настоящие гурманы не обойдут Мотовун и Буе, где угощают белыми винами и свежими трюфелями. Удобным маршрутом для путешествия станет Parenzana Trail — бывшая железнодорожная линия, превращенная в велосипедную дорожку.

Ла-Пальма, Испания

Канарский остров Ла-Пальма — идеальное место для трекинга: около тысячи километров маршрутов ведут через вулканические пейзажи, сосновые леса и глубокие ущелья. Особенно привлекательным является поход через кратер Кальдера-де-Табуриенте, а также вулканические тропы на юге. Осенью температура становится комфортной, а цены на жилье — ниже. Столица Санта-Крус-де-ла-Пальма очаровывает старинной архитектурой, а черные пляжи — это идеальное место для отдыха после активного дня.

Болонья, Италия

Болонья в сентябре — это место, где вкус и культура сочетаются в совершенстве. Осень приносит урожай грибов, тыквы и каштанов, которые появляются в блюдах местных ресторанов. В историческом центре можно найти как траттории, так и уличные гастрономы, особенно в районе Квадрилатеро. После обеда прогуляйтесь до Пьяцци Маджоре или поднимитесь по 498 ступенькам к башне Азинелли. Для желающих пройти больше — маршрут под 666 арками к святыне Мадонны ди Сан-Лука.

Бирюзовое побережье Турции

В сентябре здесь спадает жара, а море остается теплым, поэтому это идеальное время для морских путешествий на традиционных гюлетах. Круизы вдоль турецкого побережья — это не только купание и отдых, но и знакомство с античными памятниками Ликии, такими как Летоон и Патара. Вы сможете окунуться в атмосферу спокойствия, останавливаясь в бухтах, где нет толп. Такие путешествия особенно популярны среди семей, ведь сочетают активный и расслабленный отдых.

Трансильвания, Румыния

Осенью румынская Трансильвания превращается в яркую палитру красок, которую лучше всего созерцать из окон авто, двигаясь по Трансфегеранскому шоссе. Этот серпантин проходит сквозь горы Карпаты, поднимаясь к зеркальному озеру Балеа и спускаясь к замку Поэнари — бывшей резиденции Влада Цепеша. Сентябрь — последний месяц перед снегами, когда дорога открыта. По дороге стоит заглянуть в монастырь Куртя-де-Арджеш, где покоятся румынские короли. Это маршрут, где природа, история и легенды сочетаются в одном невероятном опыте.

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